Nå kan det være slutt for verdens største passasjerfly

Bare drøyt elleve år etter at det ble satt i drift, kan det gå mot produksjonsstans for Airbus 380.

I en kortfattet børsmelding fra Airbus torsdag kveld bekrefter flyprodusenten at de er i samtaler med Emirates om deres A380-bestilling.

Denne meldinga kom etter at Reuters hadde publisert en artikkel som blant annet handlet om at Emirates ønsker å gjøre deler eller alle A380-ordrene om til A350.

– Innholdet i disse samtalene forblir konfidensielle, er alt Airbus går ut med.

– Avhengige av Emirates

A380 er verdens største passasjerfly, og ble første gang tatt i bruk av Singapore Airlines høsten 2007. Men det er Emirates som er storkunden. Flyselskapet har i dag en flåte på 109 av de totalt 234 eksemplarene som er produsert av flytypen.

Produksjonen er blitt trappet ned jevnt og trutt i noen år nå. Airbus leverte 15 slike fly i 2017 og 12 i 2018. I år er planen å rulle ut 8 fly. Airbus har samtidig opplyst at det vil det svare seg for dem med en produksjonstakt så lav som 6 fly i året.

Da de avtroppende Airbus-sjefene John Leahy og Fabrice Brégier for ett år siden gikk gjennom status, var et av temaene situasjonen for A380, som lenge har vært det de kaller en «kommersiell utfordring».

De fortalte at Emirates er de eneste som kan ta seks fly i året framover. Uten en ny avtale med dem, vil de ikke ha noe annet valg enn å legge ned produksjonen, var budskapet.

Airbus er avhengige av Emirates for å holde A380-produksjonslinja åpen. Foto: Per Erlien Dalløkken

Så, senere samme måned, kom nettopp redningsplanken fra Dubai: Emirates varslet at det var inngått en avtale med Airbus om bestilling av ytterligere 36 nye A380 med levering fra 2020. Det skal være disse flyene som Emirates nå ønsker å gjøre om til det noe mindre, tomotors langdistanseflyet A350.

Selskapet har per i dag ingen bestillinger inne på A350 etter at de brått bestemte seg for å kansellere sin bestilling på 70 fly i 2014.

800 fly

Airbus satte leveringsrekord i fjor da de til sammen leverte nøyaktig 800 nye passasjerfly, elleve prosent mer enn i 2017. Følgende antall fly ble levert i 2018:

A220: 20 (Bombardier C-serie fram til juli)

A320: 626 (386 Neo)

A330: 49 (3 Neo)

A350: 93

A380: 12

Airbus hadde sine utfordringer i 2018, men klarte likevel å fortsette å øke produksjonstakten. Foto: Airbus

Selskapet fikk inn 747 bestillinger slik at ordreboka ved årsskiftet talte 7.577 fly. Blant flere milepæler i fjor går det an å trekke fram at sluttmonteringsfabrikken i Mobile, Alabama i USA leverte fly nummer 100 i A320-serien, mens den tilsvarende fabrikken i Tianjin i Kina leverte A320 nummer 400.

Emirates har per 21. januar en flåte som teller hele 164 Boeing 777 i tillegg til 109 A380. Selskapet flyr til 158 destinasjoner i 86 land, inkludert 16 destinasjoner for de 14 fraktflyene.