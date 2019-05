De første 6000 flyene tok 36 år å bygge, de neste 6000 kun 9 år

TOULOUSE, FRANKRIKE

I 2018 satte Airbus rekord da de leverte hele 800 fly fra sine fem fabrikker rundt om i verden.

Dette er like mange fly på ett år som selskapet brukte 17–18 år på å produsere på 1970- og 1980-tallet.

Mandag kunne flyprodusenten feire et nytt rundt tall, da de leverte fra seg passasjerfly nummer 12.000.

Dette var et A220-100, produsert på Airbus-Bombardier-anlegget på Mirabel lufthavn, like vest for Montréal i provinsen Québec, som ble levert til amerikanske Delta Air Lines.

Markerer seg i Nord-Amerika

Airbus har selvsagt full styring over hva slags fly som velges ut til slike milepæl-leveranser. Når fly nummer 12.000 var et av de kanadiskproduserte flyene som blir levert til et flyselskap i USA, er dette for å markere den voksende tilstedeværelsen den europeiske flygiganten har i Nord-Amerika.

Airbus har kunnet feire runde tall hyppigere de siste årene enn i starten. Foto: Kjersti Magnussen

Noe lignende gjorde Airbus for 30 år siden, selv om selskapet på dette tidspunktet fortsatt var en småtass sammenlignet med sine amerikanske konkurrenter. Like fullt var det nok enkelte i Seattle som fikk starbuckskaffen i vrangstrupen høsten 1986, da Airbus kunne bokføre sin største bestilling - fra et amerikansk selskap.

Northwest bestilte hele 100 av A320 som på det tidspunktet ennå var et halvår unna jomfruturen. Det var trolig for å markere denne vendepunktkontrakten at det var nettopp en NWA-leveranse som passerte 500-flymilepælen i 1989.

10. mai 1974 var starten. Første fly som ble levert var et 270-seters A300B2 og lanseringskunden var selvsagt Air France. Fly nummer 6.000 var en A380-800 som Emirates mottok i januar 2010. Det tok bortimot 36 år å selge og produsere denne flåten. De neste 6.000 brukte selskapet altså kun i overkant av ni år på.

Testflygerne lekte seg litt i luftrommet over Montreal før leveranse nummer tolv tusen (12K).

I denne artikkelen om fly nummer 10.000, et A350-900 XWB til Singapore Airlines, har vi en mer detaljert oversikt over airbusproduksjonen fram til høsten 2016.

Ex C-serie

Airbus A220 er tidligere kjent som Bombardier C-serie. Airbus gikk i partnerskap med den kanadiske flyprodusenten og kjøpte majoriteten i C Series Aircraft Limited Partnership (CSALP) i 2017 og overtakelsen ble gjeldende fra juli i fjor. På dette tidspunktet var det kun satt i drift 29 eksemplarer. Dette er i løpet av det siste halvåret blitt doblet. CS100 fly første gang 16. september 2013, mens CS300 gjennomførte sin jomfruferd 27. februar 2015.

Tidligere i år startet byggingen av en A220-fabrikk nummer to, i Mobile i Alabama, der Airbus fra før har en sluttmonteringsfabrikk for A320-familien. Siden Airbus overtok, er flyet videreutviklet. Blant annet er maksimal avgangsvekt nå økt med 2,3 tonn, tilsvarende 450 nautiske mil ekstra rekkevidde, opplyser kommersiell direktør (COO) Christian Scherer. Rekkevidden for A220-100 og A220-300 vil dermed ligge på henholdsvis 3.350 og 3.400 nautiske mil (6.300 km).

– Vår A320-familie er ekstremt vellykket, men skulle vi krympet dem, ville dette redusert effektiviteten for mye. Med A220 har vi fått et fly som er designet fra blanke ark. Det er et allsidig fly som ikke bare kan brukes på korte ruter, men også kan fly passasjerer fem i bredden på større distanser meget effektivt, noe vi ser både Air Baltic og Delta gjøre, sier Scherer.

Fly nummer 12.000 var det tolvte A220-flyet som leveres til Delta som er den kunden på denne flytypen, med en bestilling inne på totalt 90 eksemplarer.