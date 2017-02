Vegvesenet vil frata lokale innsigelsesrett for å få fortgang i Ferjefri E39

Statens vegvesen vil ha statlig plan for bygging av fire store utbyggingsprosjekter som er aktuelle for prioritering i kommende nasjonal transportplan.

– Vi har vurdert 12 prosjekter etter forslag fra regionene, og vi råder departementet til å gå for statlig plan i fire av de største som går på tvers av kommunegrenser og har et stort konfliktpotensial med tanke på trasevalg, sier avdelingsdirektør Gyda Grendstad i Statens vegvesen til Teknisk Ukeblad.

De fire prosjektene er alle store nasjonale veier: E39 Volda – Ålesund og E39 Ålesund – Molde, i tillegg til riksveg 23 Oslofjord-forbindelsen og E39 Bokn – Stord.

Raskere prosess

Grendstad sier statlig plan i prosjektene vil sikre noe kortere planleggingstid, da det ikke vil være innsigelser og innsigelsebehandling på samme måte som når kommunene beslutter.

– Årsaken til at vi mener de fire prosjektene bør ha statlig plan er fordi det er viktig med rask planprosess, fordi det er prosjekter med stor regional- og nasjonal betydning, fordi vi ser at det lett kan bli konflikter mellom lokale, regionale og nasjonale interesser. I en del tilfeller ønsker også lokale myndighetene statlig plan, forteller Grendstad.

Den reduserte planleggingstiden vil trolig ha flere positive følger enn bare det at prosjektene blir ferdigstilt tidligere.

– Kostnaden før byggestart vil bli lavere dersom vi bruker mindre tid på å planlegge prosjektene, sier hun.

Statlig plan fra starten av

At staten overtar ansvar for planprosessene betyr at regjeringen godkjenner planen, mens kommunen deltar i saksbehandling og gir rådgivende uttalelser.

Frem til i dag har det vært vanligst å benytte seg av statlig plan når prosjekter stopper opp på grunn av uenigheter.

De siste årene er det fattet vedtak om statlig plan blant annet i forbindelse med fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16, E10 Hålogalandsveien. E39 Lyngdal vest – Ålgård, E 16 Arna Stanghelle og E 39 Stord – Os.

– Det nye nå er at man tar det i bruk fra starten av planleggingen for de store prosjektene, sier Grendstad.

Ikke bekymret

To av prosjektene Vegvesenet vil ha statlig plan i går gjennom Ålesund kommune.

Ronny Frekhaug, kommunalsjef for byutvikling og miljø i Ålesund kommune er imidlertid ikke bekymret for statens rolle i prosjektet dersom ønsket fra etaten går igjennom.

– Rent prinsipielt er vi av den oppfatning at staten skal være noe tilbakeholden med statlig plan, men når det gjelder denne konkrete saken blir det ikke noe problem. Statlig plan skal nemlig ikke omfatte den delen av veien som går gjennom byen, sier han.