Skylder på korona og produsenten: Nok en forsinkelse for nye AW101-redningshelikoptre

Det er over fire år siden Norges nye redningshelikopter av typen AW101 fløy for første gang, men fortsatt venter Luftforsvarets 330-skvadron på å ta dem i bruk.

Den småvonde føljetongen med forsinket innfasing fortsetter. Nå utsettes det til andre halvår, men det kan bli ytterligere forsinkelser, varsler regjeringen i sitt forslag til revidert statsbudsjett.

– Det videre innfasingsløpet avhenger blant annet av varigheten av smitteverntiltak som er iverksatt i forbindelse virusutbruddet. Ytterligere justeringer av fremdriftsplanen er til vurdering, heter det i budsjettdokumentene.

Virus og problemer med sertifisering

I inneværende års forsvarsbudsjett, som ble lagt fram i oktober i fjor, het det at målet var å sette de første AW101-helikoptrene i drift i løpet av første halvår 2020.

Når dette målet nå ikke nås, gis det følgende forklaring:

– Leverandøren har utfordringer med utvikling og sertifisering av de nye redningshelikoptrene, med påfølgende forsinkelser for Forsvarets innføringsprogram. Videre har virusutbruddet forsinket fremdriften, ettersom leverandøren er lokalisert i Nord-Italia og Storbritannia, samt at smitteverntiltak har begrenset Forsvarets bemanning i prosjektets innføringsprogram.

I det reviderte budsjettet er det også lagt på 25,7 millioner kroner som følge av behov for økte ressurser til oppfølging av leverandør og til forsvarssektoren, herunder sertifisering av software, mottak av helikoptre og Luftforsvarets oppstart av beredskapsflygning.

Da Teknisk Ukeblad var i kontakt med Justisdepartementet om denne saken for fire måneder siden, var svaret at de tok sikte på å sette de første nye redningshelikoptrene i drift i første halvår. Luftforsvaret var derimot litt mer forsiktige, og uttalte at planen er at de skal bli initielt operative (IOC) med AW101 fra Sola i år. AW101 vil gradvis ta over for Sea King – base for base.

Når innfasinga først er igang, er det grunn til å tro at det er slutt på forsinkelsene. Fem av helikoptrene er allerede levert til Sola, og 14 av de 16 bestilte er i ulike faser i produksjonen hos Leonardo Helicopters i Yeovil i England.

Sea King til salgs

Jomfruferden for det første norske AW101-helikopteret fant sted 21. mars i 2016. Test- og sertifiseringsarbeidet trakk ut i tid, visstnok i stor grad knyttet til en del utfordringer med radarinstallasjonen og som bidro til at leveransen startet sju måneder senere enn planlagt i november 2017.

Operativ test og evaluering (OT&E) er en prosess som i utgangspunktet var berammet å ta ett år, men prosjektet kom skjevt ut. Bare en uke og fire treningsoppdrag etter at det første helikopteret ble fløyet fra fabrikken til 330-skvadronens hovedbase, veltet helikopteret under bakkekjøring på Sola 24. november i 2017.

Flertallet av den norske redningstjenestens tolv Westland Sea King MK43B-helikoptre ble produsert først på 1970-tallet. Takket være et oppgraderingsprogram som er gjennomført på det som i dag heter Kongsberg Aviation Systems Maintenance (KAMS) på Kjeller, er det mulig å holde arbeidshesten i gang ut 2022.

Forsvarsmateriell (FMA) har henvendt seg til andre Sea King-brukere og forsøker å selge helikoptrene og tilhørende reservedeler etter hvert som de fases ut.