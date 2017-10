Skal utvikle verdens første hydrogenferge: Tre rederier kvalifisert

Boreal, Fjord 1 eller Norled. Et av disse tre rederiene kan i 2021 skryte av å drifte verdens første hydrogen-ferge.

De tre rederiene er kvalifisert av Statens vegvesen til å være med videre i konkurransen om en hydrogen-elektrisk ferge.

Vegvesenet har allerede plukket fergestrekningen: Hjelmeland-Nesvik-Skipavik på riksvei 13 i Rogaland.

Brenselceller med hydrogen som drivstoff kan bli løsningen som gjør at alle fergestrekninger kan bli utslippsfrie.

Maritim brenselcelle er ikke ferdig utviklet ennå. Det betyr at det må gjøres teknisk utvikling på veien.

På samme måte som Statens vegvesen også bidro til utvikling av LNG-ferger (1995-2000 med MF «Glutra») og batteriferger (2011-2015 med MF «Ampere») med utviklingskontrakter, vil Norge kunne være langt framme på hydrogenferger takket være samme strategi.

Droneselskap går fra prototype til masseproduksjon: – Alle detaljer må tenkes igjennom på nytt (Ekstra)

Konkurranse og dialog

De tre fergerederiene inviteres til dialog ut over høsten 2017, før endelig anbudskonkurransen utlyses i mai 2018.

Tildeling kan skje i løpet av høsten 2018. Fergen må ferdigstilles for testing og dokumentasjon høsten 2020.

MF Hjelmeland og MF Sigrid skal fra 2021 erstattes av to nullutslippsferger på om lag samme størrelse og kapasitet. MF Hjelmeland er 76,6 meter lang, 15 meter bred og har plass til 400 passasjerer og 76 biler (PBE). Foto: Wiki Commons/Falk Lademann

Når ny kontrakt utlyses, blir det krav om en elektrisk ferge og en som skal gå minst 50 prosent på hydrogen. Den største fergen som går der i dag har plass til 400 passasjerer og 76 passasjerbilekvivalenter (PBE).

Prosjektleder Camilla Røhme fortalte TU tidligere i år at de to nye fergene antakelig blir i samme størrelsesorden.

Kravene i kontrakten vil redusere CO 2 -utslippene fra sambandet med over 4.000 tonn/år i forhold til i dag.

For å sikre at fergen kan brukes i tilfelle hydrogen- og brenselcelleteknologien skulle svikte, må fergen ha nok batterikapasitet til helelektrisk drift.

Nybygg

Vegvesenet krever nybygg. Fiskerstrand Verft har også et hydrogenfergeprosjekt med mål om å komme i drift i 2020, men baserer seg på ombygging av en eldre ferge.

Brenselcellen lager elektrisk energi fra et drivstoff, som hydrogen, ved å la det reagere med oksygen ved hjelp av et oksidasjonsmiddel i en elektrokjemisk prosess. Cellen består av en katode, en anode og en elektrolytt som er plassert mellom elektrodene. En brenselcelle skiller seg fra et batteri ved at den kjemiske energien hentes fra en ekstern kilde (drivstoffet), mens et batteri har den kjemiske energien lagret internt (lukket system). Kilde: Wikipedia Foto: Wikipedia

Rolf Fiskerstrand har uttalt at han vil se om det er mulig å se de to prosjektene i ett.

– Vi tror det blir en bedre teknologiutvikling og løsning med nydesignet ferge der det er tatt hensyn til hydrogen og brenselcelle i designen av fergen, sa Røhme.

I dag er det ingen sammenlignbare hydrogendrevne fartøy i drift. Det er et krav at den hydrogendrevne fergen også skal kunne drives helelektrisk med lading fra kai, slik at rutetilbudet opprettholdes om det oppstår problem med hydrogendriften.

- Ambisjonen for prosjektet er å skyve nullutslippsteknologi et langt skritt videre. Det vil kreve et stort utviklingsarbeid for å bunkre og drifte et fartøy med hydrogen. Overføringsverdi til andre deler av sjøfarten er stor, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i en pressemelding.

Hjelpende hånd

Ved bruk av hydrogen blir utslippet fra ferjen bare vann (H 2 O), og man unngår CO 2 -utslipp og lokal forurensing som diesel-motorer står for.

Målet med prosjektet er å inngå kontrakt med et rederi som sammen med leverandørindustrien vil utvikle maritim hydrogenbasert nullutsleppsteknologi.

- Prosjektet gir Norge og Sør-Vestlandet unike muligheter. Vi er allerede verdens ledende på miljøvennlig maritim industri. Aktørene i dette prosjektet bør ha et godt utgangspunkt når de neste hydrogenprosjektene blir lansert rundt om i verden. Det er stor internasjonal interesse for prosjektet som vil knytte sammen mye av det siste innen innovativ klimavennlig fremtidsrettet teknologi, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.