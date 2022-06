Saken oppdateres

Regjeringen og SV har kommet til enighet om revidert nasjonalbudsjett.

For samferdsel betyr det blant annet følgende:

Motorvei: Når samferdselsprosjekter skal gjennomgås fram mot 2023, skal regjeringen fremme forslag for å nedskalere store motorveiprosjekter. Statens vegvesen og

Nye Veier vil få i oppdrag å vurdere nedskalering av prosjekter med pågående planarbeid.

Kollektiv: Kollektivtrafikken får 500 millioner kroner for å omstille og unngå rutekutt i år.

Elbiler: Som TU omtalte tidligere i dag, vil regjeringen snu og innføre moms kun på kjøpsbeløp over 500.000, framfor på hele beløpet. Konkurransefordelen til elbiler i alle personbilsegment skal opprettholdes.

Mener nedskalering av motorveier er nødvendig

– Det har vært en tradisjon der man har hatt ingen hemninger for hvor dyrt man kan bygge, sa Geir Pollestad (Sp) under pressekonferansen.

De kommende kuttene i motorveiprosjekter kan gi økte midler til andre samferdselsprosjekter, sa han, og la til:

– Det vil bli rom for noe lavere bompenger.

Jon-Ivar Nygård, samferdselsminister fra Ap, uttalte i mai at krigen i Ukraina ville gi mindre penger til vei.

Under dagens pressekonferanse minnet Ap-politiker Eigil Knutsen om at regjeringen har vært tydelig på at nedskalering vil være nødvendig for å kunne bygge mest mulig for pengene.

– NTPen som ligger inne nå, er urealistisk, sa Knutsen.