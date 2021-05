Bånn gass for elvarebiler – har 18 posent av nybilsalget

Mens salget av elbiler har skutt i været, har elektriske varebiler luntet etter med kun et par prosentpoengs vekst i året. Når kommer elvarebilene , spurte vi oss i desember 2019.

Svaret kan være nå. Andelen nyregistrerte varebiler med nullutslipp har økt fra 7 prosent for hele 2020, til 18 prosent i de tre første månedene av 2021, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken.

Antallet nye elvarebiler er mer enn doblet fra samme tidsrom i fjor.

Flere nye modeller på markedet

– Det er helt strålende. Støtteordningen til Enova har nok satt fart på salget, men det handler også om at det er blitt god fart i varebilsegmentet, sier Christoffer Sahl.

Sahl er rådgiver i NHO og leder av nyetablerte Grønt landtransportprogram, et offentlig-privat samarbeid som skal jobbe for et grønt skifte innen landbasert næringstransport.

Han ser for seg at elvarebilene kan få noe av den samme utviklingen som elbilene, der andelen av nybilsalget nå ligger på over 50 prosent.

Største grupper motordrevne kjøretøy i Norge, i antall: 1. Personbiler: 2 823 543 2. Varebiler: 495 965 3. Traktorer: 298 989 4. Tung motorsykkel: 144 750 5. Moped: 156 347 6. Snøscooter: 93 368 7. Lastebiler: 70 670 Kilde: SSB, Registrerte kjøretøy per 31. desember 2020.

– Det er i første omgang utvalget av lettere elvarebiler som kommer for fullt. De har lengre rekkevidde enn før, og kan ta mer tyngde, sier Sahl. Noen vil fortsatt ha fossile varebiler til de litt lengre turene. Men de nye elvarebilene vil fungere fint for en rørlegger på en vanlig hverdag. Elvarebiler kan få klimaeffekt

Om elektrifiseringen av varebilene fortsetter, kan det få positive utslag i norsk utslippsstatistikk. Varebiler er den nest største gruppen kjøretøy etter personbiler i Norge, og sto i 2019 for 2,5 prosent av norske klimagassutslipp.

– Inntrykket vårt så langt er at sjåførene foretrekker elvarebilene. Bilene har mindre støy og er gøyere å kjøre. Og så tror jeg at folk trives med å kjøre miljøvennlig, sier Sahl.

I tillegg til billigere drivstoff, sparer elvarebilene kostnader til bomring og parkering. Hvis nullutslippssoner i byer blir realisert, vil elvarebilene ha fritt leide.

– Det er mange fordeler med elkjøretøyene, men vi ser også noen klare ulemper. Det handler om lading og ladeinfrastruktur, og der er man skikkelig bakpå. I Oslo er det allerede kø på ladestasjonene, og på bygda er det for langt mellom dem. Å tro at noen kjøper en bil uten at det er mulig å lade den - det skjer jo ikke.

Bring er blant bedriftene som har satset på elektriske varebiler. Målet er å bruke fornybar energi i alle kjøretøy innen 2025. Foto: Posten

Enova reduserer støtten til elvarebil

I forrige uke annonserte Enova at de vil redusere støtten til elvarebiler etter 19. mai. De vil gå fra å dekke 40 til 30 prosent av merkostnadene, altså det man eventuelt må betale ekstra for å velge elektrisk fremfor fossilt. Maksstøtten på 50.000 kroner opprettholdes.

– Vi ser at det har kommet flere bilmodeller på markedet, og at denne biltypen er i ferd med å bli det fortrukne valget. Da har våre støtteordninger virket på riktig måte, og vi kan derfor ta ned støttesatsene noe, sa markedssjef for transport Gunnel Fottland i Enova til NTB.

Sahl stiller seg spørrende til at Enova varsler nedtrapping allerede fra mai. At samtlige 573 elvarebiler solgt i mars var varebil klasse 2, som også er varianten Enova gir støtte til, er neppe tilfeldig, tror han.

– Forskjellen fra personbilmarkedet, er at næringssegmentet allerede har fritak fra moms og engangsavgift som elbileiere får. Da trenger man et ekstra insentiv til å kjøpe elektrisk fremfor bensin eller diesel. Spesielt er dette viktig for tyngre varebiler. Der er det et ekstra stykke å gå.