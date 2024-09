Litiumhydroksid er en nøkkelingrediens i produksjonen av katodemateriale til batterier for elektriske kjøretøy. I dag domineres verdensmarkedet av Kina og Australia.

Men i midten av september ble Europas første litiumraffineri innviet i den tyske byen Bitterfeld-Wolfen. Anlegget eies av det nederlandsk-amerikanske selskapet AMG, som har investert 140 millioner euro.

I første omgang har raffineriet kapasitet til å produsere 20.000 tonn litiumhydroksid per år, noe som ifølge AMG skal være nok til batterier for rundt 500.000 elektriske kjøretøy.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Innovasjonsstipendet som gir én million kroner til «Green Tech»

Les også Northvolt sier opp 1600: – De har en cash burn som er helt ekstrem

Planen er å skalere opp til 100.000 tonn litiumhydroksid i løpet av de neste årene, avhengig av hvordan markedet utvikler seg. Prognosene for bilbatterimarkedet har nylig blitt nedjustert, og AMG anslår at 100.000 tonn vil tilsvare 14 prosent av etterspørselen på det europeiske markedet i 2030.

Ifølge den tyske nyhetskanalen MDR skal råvaren fraktes fra Brasil til Tyskland for rensing og videreforedling ved anlegget. AMG undersøker imidlertid også muligheten for å utvinne litium ikke så langt unna, nærmere bestemt i Portugal og i tyske Zinnwald.

Northvolt har også presentert planer om et litiumraffineri i Europa. Den svenske batteriprodusenten kunngjorde i 2021 at de i 2026 skulle ha et raffineri i produksjon i Portugal i samarbeid med et portugisisk energiselskap. Men nylig kom det opplysninger om at satsingen er forsinket med to år.

Saken ble først publisert på Ny Teknik.