Enova senker støttesatsen for kjøp av elvarebil

Tallet på nyregistrerte elvarebiler har skutt i været siden nyttår. Nå justerer Enova ned støttesatsen fra 40 til 30 prosent.

Fra en støttesats på 40 prosent av merkostnadene i dag, blir det fra 19. mai en støttesats på 30 prosent, opplyser Enova i en pressemelding. De som søker støtte før 19. mai, får støtte etter dagens støttesats.

– Vi ser at det har kommet flere bilmodeller på markedet og at denne biltypen er i ferd med å bli det fortrukne valget. Da har våre støtteordninger virket på riktig måte og vi kan derfor ta ned støttesatsene noe, sier markedssjef for transport Gunnel Fottland i Enova.

Enova opprettholder likevel maksstøtten på 50.000 kroner til kjøp av elvarebil. Samtidig videreføres støtten til ladere.

Siden næringslivsstøtten til innkjøp av elvarebiler ble lansert i august 2019 har det blitt gitt støtte til over 20.000 biler. Så langt i 2021 har andelen nyregistrerte elvarebiler vært 20,6 prosent i januar, 15,7 prosent i februar og 18 prosent i mars.