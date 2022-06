Regjeringen og SV er enig om revidert statsbudsjett, som legges frem i dag, tirsdag. NRK erfarer at regjeringen likevel beholder momsfritak for elbiler opptil 500.000 kroner. Det resterende over denne summen vil bli momsbelagt, ifølge NRK.

I mai foreslo regjeringen å fjerne momsfritaket for elbiler i 2023. Som erstatning ville regjeringen innføre en tilskuddsordning som skal speile et fritak for kjøpsbeløp opp til 500.000 kroner, het det i budsjettet.

Etter forhandlinger med SV har man altså gått tilbake til momsfritak, men med en øvre grense på 500.000 kroner, ifølge NRK.

For bilkjøperen blir effekten den samme, ettersom taket på 500.000 står. Dermed blir elbiler over 500.000 dyrere neste år.

ESA har godkjent Norges fritak for MVA på elbiler ut 2022. En justert videreføring av fritaket må derfor trolig gjennom ESA på nytt.