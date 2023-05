– Salget av elvarebiler har virkelig skutt fart. Den høye markedsandelen bekrefter at elvarebilen har tatt en sterk posisjon i bilmarkedet. Bransjens egne tall viser at i andre halvår 2022 var prisene på elvarebiler i snitt lavere enn snittpris for fossile varebiler, og i tillegg er de billigere i drift, sier Marie Tranaas Skjærvik, leder for landtransport i Enova, i en pressemelding.

Hun påpeker at det derfor ikke lenger er behov for støtte fra Enova.

Da støtteprogrammet ble åpnet i august 2019, lå salget av elvarebiler på 6 prosent av nybilsalget. Fra høsten 2020 skjøt salget fart. Pr. i dag har Enova gitt støtte til 31.000 elvarebiler.

750 millioner i elvarebil-støtte

Totalt for årene 2019–2023 har Enova fordelt rundt 750 millioner kroner til elvarebiler.

– Samlet sett viser utviklingen i markedet for elvarebil at denne biltypen er godt introdusert og trolig vil fortsette å ha en positiv utvikling uten videre støtte fra Enova, sier Skjærvik.

Samtidig som støtten til kjøp av elvarebil faller bort, varsler Enova at de vil gjøre det samme for biogasskjøretøy.

Siste mulighet til å søke støtte for elvarebil og biogasskjøretøy er 31. mai klokken 12:00.