Krigen i Ukraina gir mindre penger til vei: Tre «gryteklare» prosjekter satt på vent

I forrige uke kom meldingen om historisk høy kostnadsvekst for bygg- og anleggssektoren.

Nå kommer et nytt skjær i sjøen for bransjen: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) uttaler til NRK at Ukraina-krigen gjør at regjeringen kan komme til å prioritere ned enkelte veiprosjekter.

– Statsministeren har varslet at forsvar, sivilt beredskap og flyktninger er elementer som skal finansieres. Da må andre sektorer være med og bidra, sier Nygård til statskanalen.

– Også Samferdselsdepartementet må være med i den loopen.

Vegvesen bedt om å gjennomgå alle planer

Nygård har bedt Statens vegvesen gå gjennom alle sine planer og prioriteringer på nytt.

Oppgaven består i å vurdere om det er grunnlag for en annen prioritering av totalporteføljen, og for «å vurdere hvilke prosjekter som skal være med videre».

– En mulig konsekvens er at prosjekter kan bli utsatt, sier Nygård.

Bakgrunnen for gjennomgåelsen skal også være at det i Stortingets behandling av Nasjonal transportplan i fjor ble flertall for en rekke prosjekter som ikke var inkludert i utgangspunktet.

Oslofjordtunnelen satt på vent

Nygård vil ikke si hvilke prosjekter som står i fare, men NRK melder at tre store utbygginger blir liggende på vent inntil videre.

Samtlige tre er ulykkesbelastede strekninger som er preget av hyppige stengninger: