Sidewindere som festes til F-35 er verdt store penger for Kongsberg 

Kongsberg Defence & Aerospace AS (KDA) har sikret seg enda mer F-35-arbeid framover.

Også våpenopphengene til produksjonsserie 14 av alle tre variantene av kampflyet skal produseres på Kongsberg.

Kontrakten som ble meldt onsdag, er verdt 136 millioner kroner og er inngått med Marvin Engineering. Den gjelder såkalte våpenadaptere for luft-til-luft-missiler.

Sikret flere F-35-oppdrag

I september i fjor vant KDA kontrakten for tilsvarende våpenoppheng til produksjonsparti 13, et par måneder etter at de fikk oppdraget til produksjonsparti 12.

Det vi snakker om her er altså «air to air pylon» – oppheng som synes godt i bildet øverst i artikkelen der det er festet et AIM-9X Sidewinder kortholdsmissil.

– Denne kontrakten bekrefter vår sterke posisjon som leverandør til F-35-programmet. Vi fortsetter det langsiktige samarbeidet med Marvin Engineering og sikrer produksjon av disse delene ved vår fabrikk gjennom 2022, sier Terje Bråthen, divisjonsdirektør i KDA, i ei pressemelding.

LRIP («Low-Rate Initial Production») 12, 13 og 14 skal foregå i 2020, 2021 og 2022.

De tre kontraktene for LRIP 12–14 med Marvin Engineering er for KDA verdt til sammen 400 millioner kroner. I tillegg varslet KDA i juli i fjor at de hadde inngått kontrakt med Lockheed Martin verdt cirka to milliarder kroner for levering av deler til de samme F-35-seriene. Det vil si halerorsdeler og strukturdeler til flykroppen på mer enn 500 fly.

Marvin Engineering ble stiftet i 1963 og holder til i Inglewood sørvest i Los Angeles.

Dette er prisen det flernasjonale programkontoret (JPO) har forhandlet seg fram til med Lockheed Martin for produksjonsseriene framover. Når det gjelder F-35A, er dette for USAF-versjon, uten bremseskjerm. Foto: Lockheed Martin

Trekker fram samtrening

Lockheed Martin sendte denne uka ut sin månedlige statusoversikt for F-35. Her kommer det fram at de cirka 530 leverte flyene nå har akkumulert 284 tusen flytimer til sammen, per 1. juni.

Blant milepælene i mai som produsenten trekker fram, er at Luftforsvaret gjennomførte «arctic training» med B-1B Lancer bombefly over Norge og Sverige.

Det som ikke nevnes i Lockheed Martins mainytt for F-35, er at årets produksjonsmål ikke kommer til å nås.

Planen var å fortsette de siste årenes økning i produksjonstakt og levere 141 F-35 i år, men det kommer til å bli 18-24 jagerfly færre. Dette skal skyldes forsinkelser fra underleverandører som følge av koronasituasjonen.