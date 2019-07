Enorme kontrakt til Kongsberg: Avtaler for 7,6 milliarder

Kongsberg Defence & Aerospace AS (KDA) har sikret seg F-35-arbeid i mange år framover.

Onsdag morgen melder selskapet at de har inngått kontrakt med Lockheed Martin verdt cirka to milliarder kroner for levering av deler til F-35.

Samtidig melder selskapet at de har vunnet en kontrakt verdt 5,6 milliarder kroner, uten at det kommer fram hvem de skal levere til eller hva de skal levere.

2020-2022

– Denne kontrakten befester Kongsbergs sterke og langsiktige posisjon i F-35 programmet. Produksjonen for flyet vil løpe i mange år og sikrer kontinuerlig produksjon ved Kongsbergs fabrikk, og like viktig, baner vei for ytterligere fremtidige oppdrag, uttaler KDA-direktør Eirik Lie i en børsmelding.

Der kommer det fram at 700 millioner kroner av kontrakten allerede er produsert, mens det resterende er for leveranser framover i tid.

Avtalen omfatter produksjonspartiene 12-14 for leveranse av halerorsdeler og strukturdeler til flykroppen for alle tre variantene av F-35, totalt mer enn 500 fly.

LRIP («Low-Rate Initial Production») 12, 13 og 14 skal foregå i 2020, 2021 og 21.

I den andre børsmeldinga, som altså ikke nødvendigvis har noe med F-35-programmet å gjøre, skriver Kongsberg at «de vil komme tilbake med flere detaljer så snart det lar seg gjøre».

Teknisk Ukeblad får opplyst fra Kongsberg at dette trolig vil skje i løpet av onsdagen.

Til sammenligning inngikk Kongsberggruppen i fjor den største enkeltkontrakten i konsernets over 200 år lange historie, nemlig tårnløsninger og digitaliserings- og kommunikasjonsløsninger til 490 pansrede personellkjøretøy (PPK) til Qatar.

400 fly

Norge har så langt mottatt 19 F-35A og skal motta tre til om et par måneder hvorpå Luftforsvaret etter planen skal erklære tidlig operativ evne (IOC).

Lockheed Martin har så langt produsert ganske nøyaktig 400 fly fordelt slik:

F-35A: 283

F-35B: 87

F-35C: 30

Ifølge Lockheed Martin er de i rute til å levere 131 fly i 2019, en økning på nesten 40 prosent fra i fjor. Med full kapasitet vil det etter planen rulles ut 160 fly i året fra fabrikken i Fort Worth i Texas.

Industrisamarbeid

For F-35 gjelder det såkalte «Best value»-prinsippet, i motsetning til tradisjonelt gjenkjøp. Det vil si at norsk industri må konkurrere seg til oppdragene på lik linje med industri i de andre partnerlandene.

Målet for norsk industrisamarbeid har hele tiden vært at det over levetiden skal gi en nasjonal verdiskapning i samme størrelsesorden som flyenes anskaffelseskostnad, det vil si 83,3 milliarder 2018-kroner.

Hittil har det vist seg krevende for norsk industri å få adgang til det amerikanske forsvarsmarkedet og F-35-programmet. Blant annet fordi industrien i partnernasjonene kun får konkurrere om utvalgte komponenter og delsystemer, og at dette stort sett bestemmes av de amerikanske fly- og motorleverandørene.

Norsk industris største eksportmuligheter ligger i Nammo-ammunisjonen Apex og Kongsberg-missilet JSM.