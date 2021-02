Så mye koster de billigste ID-modellene

Volkswagen har den siste tiden åpnet for bestilling av de billigste utgavene av sine ID-modeller.

Etter at ID.3 nylig ble gjort tilgjengelig i innstegsvariant, har ID.4 denne uken også blitt tilgjengelig i enkleste utgave. Disse bilene er ferdig spesifisert, og har dermed begrenset mulighet for konfigurering.

Innstegsmodellen heter ID.4 City, kommer med 52 kilowattimer tilgjengelig batterikapasitet og koster fra knapt 370.000 kroner, forutsatt at du vil ha bilen i grått.

Rekkevidde for kombinert kjøring oppgis til inntil 343 kilometer, som skulle tilsi et forbruk på 15,1 kWh/100 km. Rekkevidde for bykjøring skal være 472 kilometer.

Bilen har ifølge utstyrslisten 25 kW lavere ladeeffekt enn de fleste andre variantene, men støtter like fullt en maks ladeeffekt på 100 kW.

Bilen leveres med bakhjulsdrift og 125 kW motor. Bilen gjør 0-100 på 9 sekunder, og er dermed ikke nevneverdig tregere enn de andre ID.4-variantene.

Tilhengerfeste mulig

Volkswagen ID.4, her i en høyere utstyrsvariant. Foto: Mathias Klingenberg

Bilen har innvendig plass som de dyrere variantene av ID.4, og dessuten mulighet for tilhengerfeste som kan trekke 1000 kg. Tilhengerfestet koster 9400 kroner ekstra. Varmepumpe er også mulig for 13.600 kroner i tillegg.

Bilen er ellers normalt godt utstyrt med flere førerassistentsystemer, LED-lykter, 10 tommers infotainmentskjerm, og appstøtte.

ID.4 leveres også i flere utgaver med høyere utstyrsnivå og batteripakke. Utgaver med firehjulstrekk er foreløpig ikke tilgjengelig.

ID.3 Pure Performance City

Den billigste utgaven av den mindre bilen ID.3 ble gjort tilgjengelig for bestilling for to uker siden. Denne utgaven har batteri på 45 kilowattimer og en rekkevidde på inntil 340 kilometer. Prisen starter på knapt 309.000 kroner.

Volkswagen ID.3, her i 1st-utgave. Foto: Marius Valle

Den har en batteripakke med 45 kilowattimer tilgjengelig kapasitet. Dermed kan forbruket ligge ned mot 13,2 kilowattimer per 100 kilometer. Bilen har 110 kilowattimer motor på bakhjulene, og gjør null til hundre på ni sekunder.

Billigste utgave av ID.3 får som tilsvarende ID.4 mye utstyr som standard, inkludert 10 tommers skjerm, mange førerassistentsystemer, og LED-lykter. Den kan hurtiglades med inntil 100 kilowatt.

Vår erfaring med ID.3, riktig nok i en dyrere utgave, er at den har snilt forbruk og lader raskt.

Mye konkurranse i denne SUV-klassen

Med disse prisene har Volkswagen to attraktive alternativer i to ulike segmenter. ID.4 er rundt 20.000 kroner dyrere enn billigste variant av Skoda Enyaq IV50, som på sett og vis er tilsvarende bil med litt enklere utstyrsnivå. Blant annet leveres den med stålfelger.

I klassen små SUV-er får man også en toppspesifisert Peugeot e-2008 for omtrent det samme som billigste ID.4 koster. Rekkevidden er 20 kilometer kortere, og det er ikke mulighet for hengerfeste.

Kia e-Niro. Foto: Per Erlien Dalløkken

For 385.000 kroner får man også Kia e-Niro, som har betydelig mer rekkevidde enn ID.4 City, men ikke mulighet for tilhengerfeste.

Blant bilene du med rimelighet kan kalle en liten SUV skal vi ikke glemme MG ZS, som med en pris på 240.000 kroner og rekkevidde på 263 kilometer gir mye elbil for pengene.

Andre modeller er også tilgjengelig, eller på vei.

For ordens skyld er det noen viktige forskjeller på ID.4 og mange andre elbiler på markedet. Den er bygget som elbil fra bunnen av, som i praksis betyr bedre plassutnyttelse. I tillegg kan den oppdateres over internett, slik at man skal slippe å reise på verksted for å utstyre bilen med siste programvare.

Det samme gjelder Skoda Enyaq, som er bygget på samme plattform som ID.4, og ID.3.

Mange små og billige biler

I klassen ID.3 befinner seg i er konkurransen betydelig større. En Kia Soul koster fra 320.000 kroner og har 276 kilometer rekkevidde i billigste variant med 39,2 kWh batteri. Rekkevidde er viktig, men kanskje ikke avgjørende om man er på jakt etter en bil som først og fremst kjøres lokalt.

Gode gamle Nissan Leaf er stadig et alternativ i denne klassen, og koster drøyt 297.000 kroner. Den har 40 kilowattimer batteri, og en rekkevidde på inntil 270 kilometer.

Nissan Leaf er fremdeles en aktuell bilmodell for dem som er ute etter en kompakt elbil. Foto: Eirik Helland Urke

Citroën ë-C4 er også et godt alternativ, som antakeligvis også kan være på listen til de som vurderer ID.4. Ë-C4 er en crossover med 46,3 kWh tilgjengelig batteri, og en rekkevidde på 350 kilometer. Bilen har progressive hydrauliske dempere som standard, noe som gjør den svært komfortabel å kjøre. Startprisen er 285.000 kroner.

Opels kommende kompakte crossover Mokka-e har rekkevidde på 322 kilometer og en startpris på 288.000 kroner, og vil trolig også være interessant for dem som ser på elbiler i prisklassen rundt 300.000 kroner.

I klassene for små biler finner vi også Peugeot e-208 til 276.000 kroner, Renault Zoe som har veiledende pris på 285.000 kroner, og Mazda MX-30 til 250.000 kroner (men den har også mye kortere rekkevidde) blant flere.

Alt i alt ser det uansett ut til at de billigste utgavene av ID.3 og ID.4 kan bli attraktive i sine klasser.