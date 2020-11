Røper norske priser: Opels kommende el-SUV er i Norge

Opels kommende el-SUV Mokka-e er på besøk i Norge. Tirsdag fikk norske journalister se bilen på et hotell ved Gardermoen.

Bilen er bygget på PSAs CMP-plattform, og deler dermed drivlinje med blant andre Peugeot e-2008 og DS3. PSA-konsernet bygger både forbrenningsmotorbilver og elbiler på denne plattformen.

Opel Mokka-e Batterikapasitet: 50 kWh Motor: 100 kW/ 136 hk, 260 newtonmeter Rekkevidde (WLTP): 322 km Takstativ: Ja, maks 70 kilo. Hengerfeste: Nei Bagasjerom: 310 liter Lengde: 4,15 m Bredde: 1,79 m Høyde: 1,53 m Bakkeklaring: 19,4 cm (med egenvekt) Egenvekt: 1532 kilo

På visningen røpet importør Bertel O. Steen norske priser på bilen. Bilen starter på 279.900 kroner, da for den enkleste modellen. Bilen kommer i fire versjoner, hvor toppmodellen kommer på 331.900 kroner.

Mokka-e har 50 kWh batterikapasitet, mens motoren er på 100 kW (136 hestekrefter) med 260 newtonmeter.

WLTP-rekkevidden er på 322 kilometer, litt mer enn e-2008s 310 kilometer.

Bilen er utstyrt med varmepumpe.

Batteriet har 216 celler i 18 moduler, altså 12 celler per modul. Batteriet er vannkjølt (glykol).

Sitter nokså høyt

Til forskjell fra visningene av Skoda Enyaq og Volkswagen ID.4, fikk vi sitte i Mokka-e. Fra forsetet virker oversikten god og oversiktlig. Vi sitter ganske høyt, med 19,3 centimeters bakkeklaring. Det er også god høyde i forsetet, selv for en person på 196 centimeter. Baksetet har også nokså god høyde innvendig, men er akkurat litt for lite for undertegnede. Noe annet ville være oppsiktsvekkende for en kompakt SUV. To skjermer preger førermiljøet, til sammen er de på 22 tommer.

To skjermer preger førermiljøet, totalt på 22 tommer. Den største infotainmentskjermen er ekstrautstyr på de lavere utstyrsnivåene, men standard på topputgaven. Foto: Mathias Klingenberg

– Skjermene skal ikke være forstyrrende, du må kunne betjene ting uten å gå ned på tre menyer for å få satt ned temperaturen. Derfor har man beholdt fysiske knapper på mye av den nødvendige betjeningen, som temperatur og volumkontroll, sier Stein Pettersen, kommunikasjonssjef for Opel i Bertel O. Steen.

Bilen har tre forskjellige kjøremodus, Sport, Normal og Eco, hvor de to siste struper motoreffekten noe.

Fire forskjellige utstyrsnivåer

Bilen kommer i fire forskjellige utstyrsnivåer:

Den billigste versjonen (Edition, 279.900 kroner) kommer med LED-lys som standard, 7 tommers infotainmentskjerm, 16 tommers felger og blant annet varme i ratt.

Går du opp ett steg (Elegance, 293.900 kroner) får du blant annet 180 graders ryggekamera, delskinn interiør og 17 tommers felger.

Nest høyeste nivå (GS Line Pack, 311.900 kroner) gir deg blant annet adaptiv cruisekontroll og 18 tommers lettmetallfelger.

Med det øverste nivået (Ultimate, 331.900 kroner) får du blant annet LED Matrix hovedlys, de største infotainmentskjermene, oppgradert interiør med alcantara seter og nøkkelløs åpning og låsing av bilen.

Bilen hurtiglader med 100 kW maks. Foto: Mathias Klingenberg

Alle utgavene fungerer med Opels app. Ingen av dem har soltak, og bilen fås heller ikke med tilhengerfeste.

– Meningsfullt utstyrt

Reidar Holtedahl, produktsjef for Opel i importør Bertel O. Steen, sier Mokka-e skal være folkelig og utstyrt på en hensynsfull måte. Importøren fremhever at bilen skal ha et tøft og rent design, mye kraft og at det skal være mye bil for hengene

– Det er mer meningsfullt å sørge for at man ikke krasjer, enn å sørge for stemningsbelysning inne i bilen, sier han.

Den siste kommentaren kan tolkes som et spark til blant annet ID.3 og ID.4, som kommer med fancy belysning innendørs.

Bertel O. Steen regner med å levere biler fra april neste år, med et mål om å selge i alle fall 1.000 eksemplarer i 2021.

Stein Pettersen mener Mokka-e vil dra fordeler av at dette ikke er den første modellen på plattformen, blant annet at man får mindre barnesykdommer.

Bilen kommer med opptil 18 tommers felger, avhengig av utstyrsnivå. Foto: Mathias Klingenberg

Bilen skal konkurrere i et tøft prissegment for elektriske kompakt-SUVer. Her finner vi blant andre Hyundai Kona (starter på rundt 400.000 kroner), Kia e-Niro, MG ZS EV (starter på 240.000 kroner) og nevnte Peugeot e-2008 (starter på 308.000 kroner) og DS3. Går du opp i pris kan man blant annet trekke frem kommende Skoda Enyaq og Volkswagen ID.4, som begge får tilhengerfeste.

Forbrenningsmotorversjonen av Mokka-e er solgt i rundt 6.000 eksemplarer i Norge siden lansering i 2012. Den nye forbrenningsmotorversjonen vil ikke bli tatt inn i Norge.

