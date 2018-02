Rolls-Royce-ansatte håper på seriøse eiere

Verken de ansatte eller ledelsen i Rolls-Royce Marine har så langt fått vite om det er kommet aktuelle eiere på banen.

Det er en drøy måned siden det britiske Rolls-Royce-konsernet offentliggjorde sine planer om å selge seg ut av blant annet Marine-området.

Fagforeningene til de ansatte i Norge skal møte næringsminister Torbjørn Røe Isaksen torsdag.

Rolls-Royce har bygget opp sitt opplæringssenter for egne ansatte og kunder iiÅlesund. Bilde: Tore Stensvold

Selv om regjeringen ikke kan gripe inn og sørge for en langsiktig og industriell eier, håper de ansatte å fore ministeren med innspill til videre satsing på maritim industri, forskningsmidler og utdannelse.

FoU-budskap

Hovedtillitsvalgt for Tekna i Rolls-Royce i Norge, Helene Rangnes, sier at deres hovedbudskap er at regjeringen må legge til rette for at det skal være attraktivt for nye eiere å bli i Norge.

Tekna-tillitsvalgt Helene Rangnes ved Rolls-Royce Marine i Ålesund. Bilde: Privat

-Vi ønsker at det skal satses enda mer på forskning og utvikling i Norge slik at nye eiere vil opprettholde aktiviteten, bevare kompetansen, verdiskapingen og arbeidsplassene i Norge, sier Rangnes til TU.

Stykkevis og delt

Rolls-Royce-ledelsen har blant annet påpekt at de norske forskningsmidlene er for oppdelt, for små og dårlig koordinert. Det vises blant annet til Finland, som har en tydeligere forskningsprofil med større potter til fordeling og uttalt mål om å bli best på digitalisering og automatisering. Det er i direkte konkurranse med det som har vært sett på som norske fortinn.

Teknologi- og innovasjonsdirektør Svein Kleven i Rolls-Royce gikk ut i TU for halvannet år siden og sa at Norge kunne tape for Finland og Singapore på autonome skip. Løsningen er å kanalisere offentlige forsknings- og utviklingsmidler i større grad mot de store selskapene som er motorene i utviklingen.

Samlet salg

Rangnes håper også at signaler fra den norske regjeringen kan påvirke eierne i Storbritannia til å vurdere aktuelle kjøpere nøye før de selger, og ikke bare se på hvem de kan få mest penger fra.

-Vi ønsker at det skal komme inn en eier som vil overta hele Maritim-delen med 3.600 ansatte, hvorav 1.600 i Norge, sier Rangnes.

Hun sier at produksjonsenhetene også må bevares. Flere av dem ligger på mindre steder der ringvirkningene er store.

Senioringeniør Bjørnar Vik i automasjonslaboratoriet til Rolls-Royce i Ålesund. Det er her Rolls-Royce legger hovedvekten på sin forskning og utvikling av framtidas mannskapsfrie skip. Bilde: Tore Stensvold

Hånd i hånd

Kommunikasjonsdirektør Anette Bonnevie Wollebæk i Rolls- Royce Marien AS i Norge er veldig glad for de ansattes engasjement.

-Vi støtter fullt opp om deres initiativ og innsats. Vi har felles ønsker og forståelse av hva som er det beste for bedriftens framtid, sier Wollebæk til TU.

Kontroll: Knut Johan Rønningen demonstrerer en Rolls-Royce-simulator. Den benyttes til produktopplæring. Bilde: Tore Stensvold

Den norske ledelsen har så langt ikke fått noen signaler om hva som skjer av salgsframstøt på sentralt hold i Rolls-Royce.

Innad i Rolls-Royce Marine er i hvert fall holdningen klar:

- Vi hadde nylig et møte der alle lokasjoner, kontorer, produksjonsenheter og avdelinger var representert. Vi håper alle at det skal komme inn en eier om overtar alle de 3.600 ansatte i Marine-delen og satser videre, sier Wollebæk.

Norsk eier

Leder i Maritim Forum Nordvest, Arnfinn Ingjerd, sier til TU at en norsk eier hadde vært å foretrekke.

-Det er viktig at det blir en eier som forstår og kan maritim næring. Alle helst en norsk eier som har maritim industri som del av sin kjerneaktivitet. Det har ikke Rolls-Royce, men det fortjener de, sier Ingjerd.

Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum Nordvest. Bilde: Tore Stensvold

Han håper mest på lokale eier og frykter at en gigant som Wärtsilä eller andre med konkurrerende aktivitet overtar. Da kan resultatet bli tapping av ressurser og nedleggelser i Norge.

-En ideell eier er en som kan bruke kompetansen og produktene til å komplettere egen virksomhet, sier Ingjerd.

Statlig eierskap

Bransjeleder for maritim i Norsk Industri, Lars Gørvell-Dahll, har tenkt litt høyt og uttalt at staten kanskje kan bidra indirekte via ett av sine deleide selskaper.

-Norsk Industri har ikke tatt noen stilling til hvem som bør overta Rolls-Royce Marine. Men vi håper på en god løsning. Det vil si en langsiktig og seriøs eier. Kongsberg-konsernet kan være en god match, sier Gørvell-Dahll til TU.

Rolls-Royce og Kongsberg Maritime har imidlertid flere konkurrerende produktområder, blant annet autonomi, broløsninger og dynamisk posisjonering (DP).

Bransjesjef Lars Gørvell-Dahll, Norsk Industri. Bilde: Tore Stensvold

-Det kan tenkes en hel rekke andre aktører, både selskaper som General Electric, Siemens, Aker, amerikanske fond eller andre store investorer, sier Gørvell-Dahll.

Han håper imidlertid at det blir en eier som vil beholde mest mulig og videreutvikle det som nå er Rolls-Royce Marine.

Kronikk

Seks tillitsvalgte fra fagforeningene Fellesforbundet, FLT, Lederne, Negotia, NITO og Tekna skriver i en kronikk at Rolls-Royce Marine er en av de store aktørene innenfor innovasjon av maritime produkter, og er en av de største eksportører av norsk teknologi til en global maritim næring.

De påpeker at 25 prosent av alle skip i verden seiler med utstyr fra selskapet, og det meste av dette er produsert og testet ved produksjonsavdelinger langs kysten av Norge. Det er eksport av norsk spisskompetanse, skriver de i kronikken.

Produkter og systemer

Der lister de opp eksempler på det Rolls-Royce i Norge jobber med:

Utvikling av teknologi som vil virkeliggjøre fjernstyrte og autonome skip.

Helelektrisk og hybrid drift av skip, for eksempel elektriske ferger.

Elektrifisering av skipsutstyr ved hjelp av banebrytende permanentmagnet-teknologi.

Dekksmaskineri som for eksempel lasthåndteringsutstyr og vinsjeløsninger.

Komplette løsninger for fremdriftssystemer med propeller, gir og kontrollsystemer.

Lavutslippsløsninger med gassmotorer (LNG) og tilhørende kontrollsystemer.

Ny- og videreutvikling av skipsdesign – det er i dag ca 950 skip med UT/NVC-design på verdensbasis.

Energy Management system som gir kontroll på skip og hele flåters energiforbruk og utslipp – uvurderlig som beslutningsstøtte for rederiene.

Forskning og utvikling

I tillegg er bedriften involvert i flere FoU-programmer: