Selges: 1600 ansatte i norske Rolls-Royce Marine skal få nye eiere

Rolls Royce Marine i Norge skilles ut fra det britiske storkonsernet og legges ut for salg sammen med den øvrige kommersielle skipsrelaterte virksomheten.

- Dette får ingen umiddelbar virkning for de ansatte i Norge, sier Anette Bonnevie Wollebæk, kommunikasjonssjef for Rolls-Royce Marine i Norge.

Tre divisjoner

Det er konsernet som varsler at de strømlinjeformer Rolls-Royce ved å kutte to divsijoner og konsentrere om tre hovedområder.

Det er:

Civil Aerospace

Power Systems

Defence

Rolls-Royce har 700 ansatte i Power-delen. Det er de ansatte i Bergen Engines.

Derimot er det 1.600 ansatte i Rolls-Royce Marine i Norge samt 700 ansatte i motorfabrikken Bergen Engines i Norge. Motorfabrikken hører til power-divisjonen, men blir ikke med i den nye konsernstrukturen.

Norge, Sverige, Finland

Rolls-Royce Marine består av totalt 4.200 ansatte. Av disse jobber 3.600 i det sivile markedet. Av som følger med på salget, er 1600 i Norge, 500 ansatte i Finland og 200 i Sverige. De øvrige ansatte i Marine-divisjonen jobber med salg og service forskjellige steder i verden.

Rolls-Royce har ifølge meldingene fra konsernet ingen potensielle kjøpere.

Konsernet skriver i en melding at den sivile marinedelen siden 2015 har jobbet med å tilpasse seg en ny hverdag i et sviktende offshoremarked. Det har gått ut over lønnsomheten.

Tunnelthruster med permanentmagnetmotor fra Rolls-Royce er klar for kommersielt salg. Bilde: Foto: Eirik Helland Urke

"Tiltakene har inkludert å redusere antall aktiviteter som ikke er regnet som kjernevirksomhet, redusere antall produksjonssteder verden over fra 27 til 15 og redusere antall ansatte med 30 prosent til dagens 4200, hvorav flertallet holder til i de nordiske landene".

Tiden inne

Konsernsjef Warren East sier i meldingen:

Rolls-Royce produserer gir og propeller i Ulsteinvik. Her fra girproduksjonen. Bilde: Foto: Eirik Helland Urke

«Dette er det riktig tidspunktet for å se på de strategiske mulighetene for vår kommersielle maritime virksomhet. Teamet her har respondert beundringsverdig på en signifikant nedgang i offshore olje- og gassmarkedet for å redusere sin kostnadsbase. Samtidig har vi tatt en industriledende posisjon innen ship intelligence og autonom skipsfart, og det er rett og rimelig at vi vurderer om virksomheten i fremtiden kan være bedre tjent med et nytt eierskap.»

Stor aktør

Rolls-Royce er en betydelig leverandør av skipsdesign, skipsteknologi og skipsutstyr på verdensmarkedet.

Om lag 30.000 fartøy verden over seiler med utstyr eller design fra Rolls-Royce. Det er ulike typer offshorefartøy, fartøy i kyst- og nærskipstrafikk, fiskefartøy, passasjerskip, forsknings- og kystvaktskip.

