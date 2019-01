Riksrevisjonen: Petroleumstilsynet utviste for stor tillit til at Eni ville få Goliat klar før den ble tatt i bruk

Riksrevisjonen kommer med krass kritikk av Petroleumstilsynets arbeid med Goliat-utbyggingen i sin rapport om tilsynsmyndighetens arbeid.

Her slår de fast at Petroleumstilsynet ga samtykke til å ta i bruk Goliat uten at plattformen var sikkerhetsmessig forsvarlig.

Petroleumstilsynet utviste for stor tillit til at Eni ville få Goliat klar før den ble tatt i bruk.

Det er sterkt kritikkverdig at Petroleumstilsynet ikke verifiserte at de utfordringene som hadde fulgt Goliat-prosjektet var utbedret før de ga samtykke.

Artikkelen vil bli oppdatert.

– Vi kunne gjort jobben vår annerledes: Ptil tar selvkritikk på oppfølgingen av Goliat

– Vi kunne gjort mer

Ptil-direktør Anne Myhrvold sa til Teknisk Ukeblad i et intervju før Riksrevisjonens rapport var kjent at de i ettertid ser at de kunne gjort jobben sin annerledes.

– Vi tar absolutt Goliat på alvor når vi ser tilbake. Vi kunne gjort jobben vår annerledes. Vi kunne gjort mer og reagert tidligere, sier hun.

Samtidig understreker Myhrvold at de har brukt flere sterkere virkemidler på Goliat enn det som er vanlig for et prosjekt. Deriblant valgte de høsten 2017 å akutt stenge ned plattformen etter et tilsyn med det elektriske systemet.

– Der brukte vi jo et særdeles strengt reaksjonsmiddel, poengterer hun.

– Hvis vi ser tilbake, så skulle vi kanskje vært raskere ute med noen av påleggene vi ga, også det med å bruke virkemiddelet med å stanse produksjonen. Men vi har brukt en del uvanlige grep. Både produksjonsstansen og at vi valgte å involvere partner Equinor i vurderingene knyttet til samtykke. Vi har også brukt mye mer ressurser på Goliat enn andre utviklingsprosjekter.

– Vi ser at Petroleumstilsynet går ut og sier at de nå skal bli strengere i klypa. Det har vi hørt før. Sånn sier i grunnen alle kontrollerte virksomheter. Så dette gjenstår å se. Vi forventer at de tar rapporten på alvor. Og de sier at de vil gå i detalj og følge opp. Vi vil gå tilbake og se om tiltakene fungerer, sier riksrevisor Per-Kristian Foss under fremleggelsen av rapporten.

Fant nok en gang flere feil i i det elektriske anlegget på Goliat: – Summen av avvikene er alvorlig

Kom etter en rekke alvorlige hendelser

Avgjørelsen om å gå Ptil etter i sømmene kom i mai 2017, etter at en rekke aktører hadde tatt til orde for at tilsynsmyndigheten i oljevirksomheten burde bli gransket, blant annet etter en bratt økning i svært alvorlige hendelser på norsk sokkel de siste årene.

Både fagforeningene Safe og Industri Energi, samt miljøstiftelsen Bellona hadde krevd granskning.

Riksrevisjonen var allerede i 2014 i gang med å kartlegge risiko og indikasjoner på svakheter og avvik i forvaltningen, deriblant knyttet til Ptils arbeid med sikkerhet og beredskap på norsk sokkel.

Bellona holdt den gang en tre kvarters lang presentasjon som var svært kritisk til Petroleumstilsynets arbeid.

Blant hovedpunktene til Bellona var følgende:

Ptil viser en uakseptabel stor unnfallenhet overfor sine tilsynsobjekter.

Tilsynet mangler nødvendig vilje til å benytte berettigede sanksjonsmuligheter de har til rådighet i sin verktøykasse. Uttalt forvaltningspraksis i Ptil om aldri å politianmelde er et uttrykk for dette.

Ptil bygger sin forvaltning på en irrasjonell stor frykt for å miste tillit blant folk i bransjen.

For tette bånd mellom forretning og forvaltning spiller også inn. Bellona mente de tette båndene svekker sikkerheten på norsk sokkel ved å undergrave respekten for regelverket.

Ekstra alvorlig i en periode med fallende lønnsomhet på norsk sokkel hvor lav oljepris og økende kostnader på aldrende felt skaper større interessekonflikter mellom sikkerhetshensyn og økonomisk inntjening.

Frederic Hauge ble ikke blitt noe mindre kritisk til Ptil etter den såkalte Nyhamna-saken, og ikke minst Goliat-prosjektet i Barentshavet.