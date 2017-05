Bellona-Hauge: – Riksrevisjonen skal granske Ptil. Yes!

Riksrevisjonen skal gå Petroleumstilsynet nærmere etter i sømmene, melder NRK.

Dette kommer etter at en rekke aktører har tatt til orde for at tilsynsmyndigheten i oljevirksomheten burde bli gransket, blant annet etter en bratt økning i svært alvorlige hendelser på norsk sokkel de siste årene.

Både fagforeningene Safe og Industri Energi, samt miljøstiftelsen Bellona har krevd granskning.

– Riksrevisjonen skal granske Ptil. Yes! Vi er glade i dag, men vi krever samtidig en utvidet granskning av Petroleumstilsynet, sier en uvanlig munter Bellona-leder Frederic Hauge.

Siden 2014

Som Teknisk Ukeblad tidligere har skrevet var Riksrevisjonen allerede i 2014 i gang med å kartlegge risiko og indikasjoner på svakheter og avvik i forvaltningen, deriblant knyttet til Ptils arbeid med sikkerhet og beredskap på norsk sokkel.

Bellona holdt den gang en tre kvarters lang presentasjon som var svært kritisk til Petroleumstilsynets arbeid.

Blant hovedpunktene til Bellona var følgende:

Ptil viser en uakseptabel stor unnfallenhet overfor sine tilsynsobjekter.

Tilsynet mangler nødvendig vilje til å benytte berettigede sanksjonsmuligheter de har til rådighet i sin verktøykasse. Uttalt forvaltningspraksis i Ptil om aldri å politianmelde er et uttrykk for dette.

Ptil bygger sin forvaltning på en irrasjonell stor frykt for å miste tillit blant folk i bransjen.

For tette bånd mellom forretning og forvaltning spiller også inn. Bellona mente de tette båndene svekker sikkerheten på norsk sokkel ved å undergrave respekten for regelverket.

Ekstra alvorlig i en periode med fallende lønnsomhet på norsk sokkel hvor lav oljepris og økende kostnader på aldrende felt skaper større interessekonflikter mellom sikkerhetshensyn og økonomisk inntjening.

Ptil ropte varsku om alvorlige hendelser etter 2015: Men ulykkene bare fortsetter

Siktelsen som forsvant

Frederic Hauge har ikke blitt noe mindre kritisk til Ptil siden den gang. Blant annet peker han på den såkalte Nyhamna-saken, og ikke minst Goliat-prosjektet i Barentshavet.

– Beslutningen om å la Goliat komme i drift før den var klar er en av sakene som bør bli sett nærmere på. En annen ting er at vi stadig ser at det er forskjell i saksbehandling hos de forskjellige saksbehandlerne. Dette bør også bli sett nærmere på, sier Hauge.

Han viser også til saken om siktelsen som skulle sendes fra politiet til Statoil etter store og langvarige utslipp på Njord-feltet. Siktelsen ble rotet bort i posten, noe som førte til at saken ble henlagt.

– Jeg mener den må vurderes som tjenesteforsømmelse fra politiets side. Derfor ønsker jeg at Riksrevisjonen skal ha en utvidet granskning av hvordan både Petroleumstilsynet, Politiet og Miljødirektoratet samlet sett fungerer som en kontrollinstans overfor operatørselskapene, sier Hauge.

Starter foranalyse

Ifølge NRK skal Riksrevisjonen nå sette i gang en foranalyse av Ptil. Det bekrefter Kjell Bildøy, ekspedisjonssjef i Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon overfor NRK.

– I første omgang gjør vi en foranalyse, så får vi se hva som kommer ut av den. Den vil gå i noen måneder før vi bestemmer oss for hva vi gjør videre, sier Bildøy til NRK.

Det har foreløpig ikke lykkes Teknisk Ukeblad å få kommentar fra Petroleumstilsynet.

Les Petroleumstilsynets tidligere svar på kritikken de har fått her.