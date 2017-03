Henlegger Njord-utslipp på grunn av foreldelse: Politiet glemte å følge opp saken

Over en lang rekke år ble det sluppet ut totalt 3400 tonn kjemikalier på Njord-feltet i Nordsjøen. Utslippene førte til dannelse av svære kratre på havbunnen.

Da saken ble kjent endte det opp med to anmeldelser mot oljeselskapet: En fra Bellona og en fra Miljødirektoratet. Politiet brukte to år på å utarbeide en siktelse mot Statoil.

Men saken har nå tatt en spesiell vending: Mens politiet mener at de har sendt siktelsen til Statoil - riktignok ikke rekommandert - hevder Statoil at de aldri har fått den. Deretter glemte politiet å følge opp saken, noe som har ført til at saken er foreldet og henlagt.

40 meter i radius

Bakgrunnen for historien er altså at det ble sluppet ut over 3400 tonn kjemikalier på Njord over en periode på sju år. På havbunnen hadde kjemikaliene dannet digre kratre. Det største hadde en radius på 40 meter og en høyde på 2,5 meter.

Blant kjemikaliene var det både svarte og røde kjemikalier. Dette betyr at de er svært forurensende og vanskelig nedbrytbare.

Utslippene ble oppdaget da Statens forurensningstilsyn (Miljødirektoratet i dag, red.anm.) i perioden mellom 1997 og 2009, ble informert om problemer med lekkasje fra flere injeksjonsbrønner på sokkelen.

Enkelte av brønnene hadde hatt lekkasjer i flere år uten at det var blitt oppdaget. I den forbindelse ble det anmodet at Statoil skulle gi tilleggsinformasjon fra injeksjonsbrønner på en rekke felt. Deriblant Njord.

Studien avdekket de digre kraterlignende strukturene på sjøbunnen.

Ifølge Statoil skal dette mest sannsynlig komme fra injeksjonsbrønn A-14 HX på Njord, der det ble injisert oljeholdig vann med kjemikalierester.

Miljødirektoratet mener at samtlige av kjemikaliene som ble injisert i brønnen fra 1999-2006 er lekket ut til havbunnen.

Men da Statoil fant ut av dette, tok det særdeles lang tid før det ble meldt til myndighetene – over to år hadde gått.

Miljødirektoratet så svært alvorlig på saken, både på grunn av størrelsen på utslippet, men også fordi det tok så lang tid før Statoil rapporterte om saken. I 2014 anmeldte Miljødirektoratet saken. Bellona hadde allerede sendt inn anmeldelse.

Krever redegjørelse fra politiet

Men nå har altså saken tatt en ny vending. Ifølge et påtegningsark fra Rogalands statsadvokatembeter til Møre og Romsdal politidistrikt var anmeldelsene i 2013 og 2014 godt innenfor foreldelsestidspunktet. Likevel ender saken med å bli foreldet.

Årsaken er ifølge Statsadvokaten at Statoil ikke har blitt gjort kjent med siktelsen, som ble utarbeidet nesten to år etter første anmeldelse.

– Avbrytelse av foreldelsesfristen har således ikke funnet sted og saken må derfor bli henlagt grunnet foreldelse, heter det.

Dette liker statsadvokaten dårlig, ifølge påtegningsarket.

– Den lange liggetiden i saken er kritikkverdig. Jeg ber derfor om en skriftlig redegjørelse for den behandling saken har fått, herunder hvilke vurderinger som ble gjort, skriver statsadvokaten, ved Asbjørn Eritsland.

Teknisk Ukeblad har forsøkt å få en kommentar fra statsadvokaten på saken, men grunnet ferieavvikling har det ikke latt seg gjøre denne uken.

Politiet: Glemte å følge opp

Politiadvokat Elisabeth Fiksdal i Møre og Romsdal politidistrikt sier til Teknisk Ukeblad at de faktisk har oversendt anmeldelsen til Statoil.

– Men vi har ikke fått bekreftelse fra dem om at de har gjort seg kjent med siktelsen, sier politiadvokaten.

Hun sier at siktelsen ble sendt via vanlig post.

– Det er klart at dette burde blitt fulgt opp. Meningen var egentlig at dette skulle blitt sendt rekommandert, så vi faktisk kunne få bekreftet at Statoil ble gjort kjent med det på den måten.

Ifølge Fiksdal glemte politiet å følge opp saken med Statoil da de ikke hørte noe mer.

– Ja, du kan vel egentlig si det sånn, sier Fiksdal.

Hun sier at politiet har hatt kontakt med Statoil i ettertid.

– Det som er riktig å si er at siktelsen ble sendt til Statoil, og de hevder at de ikke har mottatt den, sier hun.

Politiet må nå sende en redegjørelse til Statsadvokaten innen førstkommende mandag. Redegjørelsen er fortsatt ikke sendt.

– Udugelighet

Frederic Hauge i Miljøstiftelsen Bellona, som var de første som anmeldte saken, er møkk lei av at miljøkriminalitet ikke blir tatt på alvor.

– Det vi ser her er en fullstendig systemsvikt. Dette har vi i tillegg tatt opp med Statsadvokaten og Riksadvokaten tidligere. Nå ser jeg heldigvis at Statsadvokaten reagerer, Hauge til Teknisk Ukeblad.

Bellona-leder Frederic Hauge er lei av at miljløkriminalitet ikke blir tatt på alvor. Foto: Bjørn Sigurdsøn

– Jeg er lei av å bruke timer på statens udugelighet. Det er bare vi – noen ganger Miljødirektoratet – som sørger for at oljeselskapene blir straffedømt. Det er ingen politikere som bryr seg eller er interessert. Ingen. Det er pinlig, sier han.

Han viser videre til at denne konkrete saken er en alvorlig miljøsak.

– Statoil har prøvd å holde saken skjult i to år. Det er lovbrudd på rapporteringsplikt til myndighetene. Jeg burde sikkert vært mye mer sjokkert enn det jeg er, sier Hauge.

Statoil har tidligere lagt seg flat og beklaget utslippene fra Njord.

– Vi må først få sagt at vi beklager dette utslippet og vi tar selvkritikk. Vi beklager også at myndighetene ikke ble orientert om dette tidligere. Kravet til rapportering er innskjerpet internt, og vi har sett at det har vært nødvendig med andre og bedre rutiner, uttalte Statoils pressetalsmann Ørjan Heradstveit til Teknisk Ukeblad i 2013.

I dag opplyser Statoil at de ikke kjenner til noen siktelse.

– Vi mottok nylig beskjed om at saken er henlagt ut fra bevisets stilling. Vi har aldri mottatt noen siktelse i saken, sier pressetalsmann Morten Eek.

Miljødirektoratet sier til Teknisk Ukeblad at de er av den oppfatning at lekkasje av borekaks fra injeksjonsbrønner er alvorlig, og har anmeldt flere slike saker.

De ønsker dog ikke å kommentere denne saken, da de ikke kjenner til politiets og statsadvokatens vurderinger.

– Vi var oppmerksom på at det var spørsmål knyttet til foreldelse i Njord-saken og har omtalt dette i anmeldelsen. Utover det kjenner vi ikke til hvilke vurderinger politiet og statsadvokaten i Rogaland har gjort av dette, og har derfor ikke grunnlag for å kommentere det, sier seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Anette Fischer.