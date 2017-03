Statoil-siktelsen som forsvant: Skandale. Helt krise. Skremmende

I forrige uke skrev Teknisk Ukeblad om Statoils utslipp av over 3400 tonn kjemikalier på Njord-feltet, som nå er henlagt på grunn av foreldelse. Årsaken til foreldelsen er at politiet ikke sendte siktelsen mot Statoil rekommandert, men med vanlig post. Deretter glemte de å følge opp saken da de ikke hørte noe mer fra oljeselskapet.

Statoil hevder de aldri fått siktelsen politiet mener de har sendt.

Flere politikere reagerer nå sterkt på politiets håndtering av saken, og justisminister Per Willy Amundsen må svare på hva som har skjedd.



Politiet beklager og sier at saken ikke har fått den prioritet og oppfølging som sakens alvor tilsier.

– Oppfølgingen er en skandale

Da politiet skrev siktelsen i 2015 hadde utslipssaken allerede holdt på i mange år. Utslippet fra Njord skal ha pågått i sju år før det ble oppdaget, og samtlige av kjemikaliene som ble injisert i avfallsbrønnen skal ha lekket ut.

Da Statoil oppdaget utslippet, tok det også hele to år før de meldte om saken til myndighetene.

Deretter ble saken anmeldt: Først av Bellona i 2013, deretter av Miljødirektoratet i 2014. To år etter første anmeldelse – på høsten 2015 – ble siktelsen skrevet av politiet, før den altså ble sendt og glemt.

– Jeg reagerer sterkt på det som kommer frem. Ukontrollert utslipp av kjemikalier er i seg selv svært alvorlig, og oppfølgingen av saken fra politiets side er en skandale, sier Arbeiderpartiets Per Rune Henriksen.

Per Rune Henriksen (Ap) mener politiets håndtering av saken er en skandale. Foto: Tore Stensvold

Han er tidligere statssekretær i Olje- og energidepartementet, og sitter nå som representant i energi- og miljøkomiteen.

Han peker på at HMS-regelverket på sokkelen er strengt og at det legges ansvar på operatør for å forhindre skadelige utslipp, å rapportere utslipp som skjer, samt å begrense og bøte på de eventuelle skadene.

– Dette sikkerhetsregimet har ført oss opp i verdenstoppen hva angår lave utslipp til sjø og luft. Dette har topp prioritet i alle politiske avgjørelser knyttet til oljevirksomhet.

– Legitimiteten til oljepolitikken hviler på tillit til at regelverk blir fulgt av selskapene og at tilsynsmyndigheter og om nødvendig, politiet følger opp, sier Henriksen.

Venstre: – Det er helt krise

Han sier at det er åpenbart at denne saken ikke har blitt tatt alvorlig av politiet.

– Men jeg vil ikke gi en generell karakteristikk av politiets innsats basert på denne ene saken, sier han.

Ola Elvestuen (V), leder for stortingets energi- og miljøkomite, er heller ikke imponert over politiets arbeid i denne saken.

– Hva skal vi si? Det er jo helt krise, sier Elvestuen.

Han mener at denne saken viser at det må gjøres svært mye mer for å gjøre miljøkriminalitet viktig.

– Vi må løfte arbeidet med miljøkriminalitet. Det må gjøres viktigere enn hva denne saken viser at det er. Dette må tas på større alvor, sier Elvestuen.

Ola Elvestuen (V), leder for stortingets energi- og miljøkomite. Foto: Peder Qvale

– En ting er at det kan gjøres feil, men i en så stor sak som dette så skal jo den typen feil oppdages dersom saken tas på stort nok alvor. Dette er jo store utslipp, sier han.

Elvestuen sier at Bellona-leder Frederic Hauge har et godt poeng hva gjelder politikernes rolle i å gjøre miljøkriminalitet viktig igjen.

– Det er ingen som bryr seg. Det er pinlig, sa Hauge til Teknisk Ukeblad i forrige uke.

– En ting er denne ene saken. Men vi er nødt til å ta et større politisk ansvar for å løfte betydningen av arbeidet mot miljøkriminalitet. Vi gjør det i og for seg internasjonalt, men vi må gjøre mer i Norge, slik at vi ikke får slike saker igjen, sier Elvestuen.

Han understreker at han ikke vet nøyaktig hvordan dette skal løftes.

– Det er lett å si at man skal stille spørsmål, men skal man få noe til å endre seg, så må det gjøres mer enn det. Først må vi se på hva som kommer i redegjørelsen fra politiet til Statsadvokaten, sier han.

Omstridt rensemetode: Statoil vil slippe ut 82 tonn olje i sjøen

Tar saken til Amundsen

Miljøpartiet de grønnes (MDG) Rasmus Hansson uttaler til Teknisk Ukeblad at han mener politiets jobb i saken er høyst kritikkverdig.

– Det er virkelig skremmende at politiet gjør en så slapp jobb i møte med alvorlig miljøkriminalitet fra Norges mektigste selskap. Man kan jo lure på om du eller jeg ville gått fri om vi dumpet tusenvis av tonn med giftig avfall på nærmeste åkerlapp.

– Det er ikke noe mindre dramatisk å skade matfatet til havs enn til lands. Her virker det som om mottoet er «ute av syne, ute av sinn», ifølge Hansson.

Miljøpartiet de grønnes Rasmus Hansson vil ta saken til justisministeren. Foto: Scanpix

Han mener denne saken viser at politiet tydeligvis ikke tar miljøkriminalitet alvorlig nok.

– Det fremstår definitivt ikke sånn. Her har vi et konkret eksempel på at alvorlig miljøkriminalitet som har ført til siktelse ikke har blitt fulgt opp. Det sender et farlig signal, med tanke på hvor mange plattformer og kilder til forurensning som står plassert i norske havområder.

– Uten strenge krav og oppfølging er dette tikkende bomber for livet i havet vårt, sier Hansson.

Han varsler at saken blir tatt til topps.

– Vi vil be justisministeren forklare hva som har skjedd i denne saken, om det er et enkeltstående eksempel og hva han vil gjøre for å sikre at slikt ikke skjer i fremtiden.

Høyre: Forutsetter at miljøkrim følges opp

Stortingsrepresentant Tina Bru (H) sier at hun ser alvorlig på saken.

– Dette er ganske alvorlig og ikke særlig bra. Det er det enkle svaret. Miljøkriminalitet er straffbart akkurat som annen kriminalitet, sier hun.

Bru mener hele saken høres merkelig ut, både ved at saken har blitt glemt og at det har tatt så lang tid å følge opp saken i utgangspunktet.

– Riksadvokaten har tidligere fremhevet at det er et problem at miljøkriminalitet ikke straffes og ikke følges opp tilstrekkelig. Som politiker må jeg legge til grunn at påtalemyndigheten tar dette på alvor. Vi har dessuten styrket påtalemyndigheten i denne perioden med flere stillinger.

– Jeg forutsetter at man følger opp miljøvernlovgivningen. Hvis det ikke skjer, er det veldig alvorlig, sier Bru.

Hun sier at hun gjennom sin dialog med aktuelle statsråder kommer til å ta opp problemstillingen.

– Jeg kommer til å spørre om dette gjennom mine kanaler og de dialogene jeg har med både oljeminister og klimaminister, sier Bru.

Også Fremskrittspartiets representant i energi- og miljøkomiteen Jan-Henrik Fredriksen mener denne saken er spesiell.

– Dette er ekstremt kritikkverdige forhold internt i Statoil, men også av politiet. Dette bør absolutt få konsekvenser for selskapet, skriver Fredriksen i en e-post.

Politiet beklager

Teknisk Ukeblad har spurt politiet om kommentarer til kritikken fra politikerne. Politiinspektør Ove Brudevoll skriver i den anledningen i en uttalelse til Teknisk Ukeblad at de beklager saken.

– Politiets siktelse mot Statoil av 7. september 2015 viste seg å ikke ha blitt forkynt for selskapet i henhold til vanlig rutine, men blitt avgitt til vanlig postgang. Dette medførte at foreldelsesfristen ikke har blitt avbrutt i forbindelse med utferdigelsen av siktelsen, skriver politiinspektøren i uttalelsen.

Nå skal politiet gå igjennom sine rutiner.

– Politidistriktet vil beklage det inntrufne. Mulig alvorlig miljøkriminalitet som kan ramme våre felles miljøverdier skal ha høy prioritet i politiet, uttaler han videre.

Brudevoll sier at de tar kritikken de får på alvor, og erkjenner at saken ikke har fått den prioritet og oppfølging som sakens alvor tilsier. Han mener dog at saken ikke er representativ for politiets håndtering av miljøkriminalitet.

Tar selvkritikk

Statsadvokaten i Rogaland mener at den lange liggetiden i saken er kritikkverdig og han har bedt Møre og Romsdal politidistrikt om en redegjørelse for sakens behandling. Fristen for redegjørelsen var mandag 6. mars.

Statsadvokat Asbjørn Eritsland sier til Teknisk Ukeblad at han ikke kan kommentere saken ennå. Da vi snakket med ham, hadde han fortsatt ikke fått redegjørelsen.

– Jeg kan ikke kommentere før jeg har fått redegjørelsen og gjennomgått innholdet i den, sier Eritsland.

Ifølge politiinspektør Brudevoll har politidistriktet i redegjørelsen tatt selvkritikk på håndteringen av saken.

– Vi har erkjent at siktelse burde ha vært utferdiget og forkynt på et tidligere tidspunkt. Politiet er avhengige av tillit, også når det gjelder vår evne til å bekjempe alvorlig miljøkriminalitet, og vil derfor gjøre vårt ytterste for at lignende forhold ikke skal inntreffe i fremtiden, ifølge Brudevoll.

Statoil har tidligere beklaget både utslippet og at det tok så lang tid å melde fra om saken til myndighetene.