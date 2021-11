Produserte sin første battericelle av 100 prosent resirkulert materiale

Den svenske batteriprodusenten Northvolt har satt seg fore å produsere verdens grønneste batterier.

Nå ser det ut til at de har kommet et godt stykke på vei.

Fredag meldte Northvolt om det de kaller «et gjennombrudd for batteriindustrien»: De har produsert sin første litium-ion-battericelle laget av 100 prosent resirkulert kobolt, nikkel og mangan.

Resirkulering i stedet for gruvedrift

– Det vi har vist her, er at det finnes en tydelig vei mot å lukke batterisirkelen, sier miljøsjef Emma Nehrenheim i Northvolt til Nyteknik.se.

– Det finnes et bærekraftig alternativ til tradisjonell gruvedrift for å sikre råmateriale til batteriproduksjon.

For å produsere batteriet har nikkel, mangan og kobolt blitt utvunnet fra batteriavfall og knust ved Northvolt Labs i Västerås. Deretter har materialene gått gjennom en hydrometallurgisk prosess der syreløsninger har blitt benyttet til å skille metaller og urenheter fra hverandre. Ingen oppvarming skal ha vært nødvendig.

De resirkulerte metallene inngår i litium-ion-batteriets katode.

Presterte like godt som konvensjonelle batterier

Test-battericellene har deretter blitt sammenliknet med konvensjonelle litium-batterier laget på jomfruelig materiale.

– Det som er det store, er at vi har nådd det som kalles «battery grade», eller tilstrekkelig høy renhetsgrad, sier Nehrenheim.

Ifølge miljøsjefen kan Northvolt gjenvinne opptil 95 prosent av metallene i et batteri til en renhetsgrad som tilsvarer jomfruelig materiale.

– Vi har vist at katoden med resirkulert materiale kan prestere like bra som en hvilken som helst konvensjonell battericelle.

Skal resirkulere 125.000 tonn batterier årlig

Det finnes andre selskaper i Europa som gjenvinner kobolt, nikkel og mangan. Men ingen har kunnet vise at et resirkulert batteri fungerer like godt, ifølge Nehrenheim.

I august annonserte Tesla at de kunne resirkulere 92 prosent av elbil-batteriene sine.

Nå er Northvolts plan å skalere opp kraftig. Selskapet har nemlig som mål å produsere batterier av 50 prosent resirkulert materiale i 2030.

Et storskala resirkuleringsanlegg ved navn Revolt Ett i Skellefteå skal stå klar i 2022 for å romme en årlig resirkulering av 125.000 tonn batterier innen 2030. Lykkes de, vil Northvolt kunne bli en resirkuleringsgigant i Europa.

Northvolt har også planer i Fredrikstad: Sammen med Hydro bygger de et pilotanlegg for resirkulering av elbilbatterier, som i første omgang skal behandle minst 8000 tonn elbilbatterier per år.