Plastoppsamlerens første forsøk var mislykket – nå prøver de seg igjen

Den buede rørkonstruksjonen ble tauet ut til Great Pacific Garbage Patch, verdens største ansamling av havplast, i september i fjor. Målet var å samle større plastbiter før de ble brutt ned til mikroplast, på en relativt enkel og energieffektiv måte. I desember returnerte den uten å ha samlet plast. Det til tross for at det allerede var gjennomført 273 modelltester av systemet.

Problemet med det første designet var at den falske kystlinjen ikke beveget seg raskere enn plasten og fikk dermed ikke samlet opp plasten. Den bevegde seg heller ikke sakte nok til at bremseeffekten kunne samlet plasten.

Nå har mannen bak prosjektet, nederlandske Boyan Slat, tilpasset konstruksjonen til noe han tror skal løse problemet, heter det i en oppdatering på Ocean Cleanups nettside. Planen er å sette ut barrieren igjen i juni i år.

De skal teste to løsninger for å få konstruksjonen til å bevege seg raskere eller langsommere enn plasten:

Dette er en av oppdateringene til systemet som skal testes ut. Illustrasjon: Ocean Cleanup

Feste store, luftfylte bøyer foran som kan dra konstruksjonen framover med vinden.

Feste en type anker, en stor fallskjerm under vann, til konstruksjonen for å bremse farten, slik at plasten skal bevege seg raskere inn mot konstruksjonen enn konstruksjonen beveger seg bort fra plasten.

Tre ganger mindre

Den første versjonen av barrieren var 600 meter lang. Den som nå settes ut er tre ganger kortere. Årsaken er at de ville lage en barriere som kunne settes ut så raskt som mulig.

I tillegg skal den være mer modulbasert, slik at de skal kunne gjøre endringer uten å ta den til land.

Nettet som i utgangspunktet var festet under selve barrieren, er i den oppdaterte konstruksjonen flyttet litt framover. I tillegg er noe av elektronikken gjort enklere. Stabilisatorene i hver ende av barrieren er også fjernet. De skulle hindre konstruksjonen fra å tippe over på grunn av tyngden fra elektronikken, men siden elektronikken er gjort enklere, er det ikke lenger behov for dem.

Vil fjerne halve flekken

Med en flåte på 60 barrierer flytende rundt i Stillehavet, skal halvparten av Great Pacific Garbadge Patch være borte innen fem år, var den opprinnelige planen til selskapet. Innen 2040 skal 90 prosent av havplasten være hentet opp.

Systemet skal kunne fange plastbiter som er én centimeter i diameter eller større. Når plasten er samlet opp, er planen at skip skal hente plastavfallet og frakte den til land for bearbeiding.

Flere tiltak

Ocean Cleanup er ett av flere prosjekter som tar sikte på å fjerne plast fra havet. Mens dette systemet tar sikte på å fjerne store havplastansamlinger, prøver andre å forhindre at plasten fra land havner i sjøen, stoppe plasten som siver ut fra elvene eller bidra til å kutte ned på plastforbruket.

Tidligere i vår vedtok store deler av verdens land nye regler for handel med plast. Vedtaket innebærer at eksport av plast som ikke er ren nok til å gjenvinnes, krever en spesiell eksportlisens, noe som vil gi myndighetene i utviklingsland større mulighet til å stoppe at ikke-gjenvinnbar plast havner innen deres grenser.