Planlegger toveislading med CCS først i 2025

Arbeidsgruppen bak ladestandarden CCS har publisert planer for fremtidig utvikling av standarden.

Der den japanske konkurrerende standarden CHAdeMO lenge har hatt mulighet for å sende strøm både til og fra bilen, har det ikke vært mulig med CCS.

CCS har heller vært fokusert på å øke effekten som kan leveres til biler. Den er nå oppe i 350 kilowatt, men mest interessant er det at slike ladere er byget.

Ladestandarder CCS og CHAdeMO er to protokoller og ladestandarder for lading av elbiler ved hjelp av likestrøm. CHAdeMO brukes i hovedsak av Nissan Leaf og noen andre japanske bilmerker i Europa, mens de øvrige som regel bruker CCS. Les mer om ladestandardene.

CHAdeMO er egentlig ikke så mye verre, med støtte for 400 kilowatt (1000 V 400 A) i spesifikasjonen. Men ladere er ikke rullet ut enda.

Begge ladestandardene brukes først og fremst til likestrøms hurtiglading, og det er mildt sagt uvanlig å lade bilen med disse standardene hjemme.

Toveislading kun med CHAdeMO

CHAdeMO har imidlertid altså støtte for toveislading, såkalt V2G, og har vært i bruk i en rekke ulike testprosjekter hvor elbiler har blitt brukt både som energilager og til å stabilisere strømnettet.

Det er også lansert hjemmeløsninger, som ikke lader bilen med høy effekt, men åpner for andre muligheter.

For elbileiere har det et par åpenbare fordeler. De kan i prinsippet bruke bilen til å ta av for effekttopper hjemme, og dermed unngå å rammes av effektprising i fremtiden. Det kan også gjøre det mulig å selge strøm fra bilen når du er koblet til en lader.

Nissan er en av elbilprodusentene som implementerer disse mulighetene i sin strategi. Og selv det meste fremdeles er på prosjektstadiet, er det åpenbart at japanernes strategi er å gjøre sine elbiler til en del av sine kunders hjemmeøkosystem.

CCS har ingen slike muligheter. Det er ikke støtte for V2G i protokollen. Ikke enda, i alle fall.

V2G innen 2025

En vanlig CCS-kontakt fra en 50 kilowatt hurtiglader. Foto: Marius Valle

CharIN, som CCS-arbeidsgruppen heter, har nylig lansert en fremdriftsplan for V2G. De ser ikke for seg å implementere V2G fullstendig før i 2025.

At CCS ikke støtter V2G er egentlig ikke helt korrekt, da V2G handler om kommunikasjon. CCS-biler kan kommunisere via ladekabelen takket være ISO15118-standarden.

Men det er ikke mulig å hente strøm ut av bilens batteri enda.

Dette skal demonstreres i 2019, ifølge CharIN.

Innen 2020 skal det integreres kontrollert lading, som vil si at ladingen skal kunne styres eksternt, for eksempel ved at en sentral i hjemmet ditt kan be bilen starte, stoppe eller regulere effekten.

CharINs V2G-mål mot 2025. Foto: CharIN

Samtidig skal det implementeres såkalt kooperativ lading. Det vil si at bilen og ladestasjonen kan forhandle om hvordan ladingen skal foregå utifra et sett kriterierer.

Dette kan være for eksempel å bare lade når strømmen er billig, eller at ladingen avbrytes dersom forsyningsnettet er i ferd med å overbelastes. Samtidig skal bilen kunne formidle når den trenger å være ladet opp, slik at ladingen tilpasses etter dette.

Sende strøm tilbake

Innen 2025 skal det bli mulig å sende energi tilbake fra bilen til hjemmet. Dette skal ikke nødvendigvis sendes ut på strømnettet, men også være energi du kan bruke «bak strømmåleren».

Dette kan gjøre det mulig å for eksempel bare benytte strøm som kommer fra egenproduksjon, som solceller, når det er mulig.

Samtidig er planen å ha en dypere integrasjon med strømnettet, hvor flåter av elbiler kan fungere som en del av strømnettet, og bidra til å balansere det.

De siste målene har imidlertid en del krav til teknologi og standarder som ikke er på plass, heter det i dokumentet fra CharIN. Nå vil man jobbe med å identifisere de tekniske utfordringene slik at målene kan gjennomføres.