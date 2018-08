Oppfinner dømt for villedende forklaring. Må betale 11 millioner i erstatning til konkurrent

Oppfinner og gründer Torbjørn Kvassheim står bak banebrytende teknologi for å telle oppdrettsfisk. I 2003 fikk han konkurrenten Brødrene Wingan dømt for å ha krenket patentet hans. Resultatet var at de fikk forbud mot å produsere to fisketellere.

Nylig ble den gamle patentsaken behandlet på nytt, etter at den ble gjenåpnet. Konkurrentens etterfølger beskyldte blant annet Kvassheim for å ha villedet retten for 15 år siden.

Nå har de fått gehør i en knusende dom fra Hålogaland lagmannsrett.

Nå må Kvassheim personlig betale over 11 millioner kroner i erstatning til konkurrentens etterfølger - Wingtech. Han må også betale 6,8 millioner i saksomkostninger.

Dette er én av ytterst få ganger at en patentsak er blitt gjenåpnet.

«Langt på vei dreier det seg om en fullstendig kopi»: Krever at oljegründernes produkt blir destruert og alt salg stoppet

– Burde ha forklart seg annerledes

Sentralt i alle rettssakene var tolkningen av formuleringene «tilnærmet ens hastighet» og «orientering» i Kvassheims patent.

Wingtech hevdet at Kvassheim og hans patentrådgiver i 2003 ga uriktige, ufullstendige og villedende forklaringer om patentets nøyaktighet, for å få utvidet omfanget av hva patentet beskyttet. Hensikten skal ha vært å få Brødrene Wingan dømt for patentinngrep.

De mente at dersom Kvassheim i 2003 hadde gjort retten oppmerksom på at den patenterte metoden for fisketelling var følsom for blant annet hastighetsvariasjoner, så ville de ikke blitt dømt.

Dette er saken Brødrene Wingan ble i 2003 dømt til å slutte å produsere fisketellerne WingPipe og WingSmolt, fordi disse var et inngrep i Kvassheims fisketeller-patent.

Et av patentkravene i Kvassheims patent var en fremgangsmåte som blant annet «sørger for at de (fisken, red.anm.) passerer registreringsenheten med innbyrdes tilnærmet ens hastighet samt orienterer de i bevegelse.

Tolkningen av «tilnærmet ens hastighet» var sentralt i saken.

Retten la i 2003 til grunn at patentet ga pålitelige telleresultater ved hastighetsvariasjoner opp til +/- 33 %, blant annet på grunnlag av Kvassheims forklaring.

Retten slår nå fast at Kvassheim har brutt plikten til å sørge for at saken ble riktig og fullstendig opplyst.

«Han var kjent med kravene til sannhet og redelighet i rettsprosesser, og kunne og burde ha forklart seg annerledes», heter det i dommen.

Retten mener det var en klar sammenheng mellom Kvassheims villedende forklaring og at konkurrenten ble dømt for patentinngrep i 2003.

Strid om erstatning

Oslo Economics anslo at dommen fra 2003 førte til et tap på 19,3 millioner kroner, på oppdrag for Wingtech.

En rettsoppnevnt sakkyndig mente tapet på grunn av dommen var i størrelsesorden 2 til 10 millioner kroner.

Etter en skjønnsmessig vurdering dømte retten Kvassheim til å betale 10,1 millioner i erstatning for tapet, samt 1,1 i erstatning for saksomkostninger fra saken i 2003. Altså totalt over 11 millioner kroner.

Per Olav (74): Norges patentkonge

Vurderer anke

– Jeg er skuffet og vurderer å anke, sier Kvassheim til Teknisk Ukeblad.

Han ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer.

Kvassheim har en formue på over 41 millioner kroner, ifølge likningstall for 2016. Han er eneste eier i Aquascan, som i 2017 hadde en omsetning på 41,9 millioner kroner og et årsresultat på nær 8,6 millioner kroner.

Fisketeller-patentet til Kvassheim var et resultat av diplomoppgaven hans, og han søkte patent i 1989.

Kort fortalt patenterte han en teller som registrerer antall fisk på grunnlag av registering av areal, ikke telling av enkeltfisk. Slik løste han utfordringen ved at flere fisk ofte passerer telleren samtidig.

– Det er livsverket mitt det er snakk om, uttalte Kvassheim til IntraFish etter dommen i 2003.

Patentet opphørte i 2009.

Norges fremste oppfinnere: Derfor patenterer svensker, dansker og finner mye oftere enn nordmenn (TU Ekstra)

Gikk konkurs

Konkurrenten som ble dømt i 2003 var oppdrettsleverandøren Brødrene Wingan. Som et resultat av dommen måtte de slutte å produsere to systemer for å telle fisk i seks år, fordi disse krenket Kvassheims patent. Selskapet ble også dømt til å betale Kvassheims selskap 6 millioner kroner i erstatning.

Brødrene Wingan gikk konkurs på grunn av erstatningskravet. Brødrene Arne og Brynjar Wingan, startet i etterkant selskapet Wingtech, og i 2011 ba selskapet om å få patentsaken gjenopptatt. Det er i denne saken det nå foreligger dom.

Hos Wingtech vil de ikke ta seieren på forskudd.

– Vi har ingen kommentar før dette er rettskraftig avgjort, sier styreleder i Wingtech, Brynjar Wingan til Teknisk Ukeblad.

Selskapet deres omsatte i 2017 for over 31 millioner kroner og hadde et årsresultat på 1,2 millioner kroner.

Dommen fra Hålogaland lagmannsrett er ennå ikke rettskraftig fordi ankefristen ikke har gått ut.