Krever at oljegründernes produkt blir destruert og alt salg stoppet

Brønnteknologiselskapet Dwellop har vært en solskinnshistorie om hvordan rundt 20 ansatte kjøpte et selskap ut fra Rolls Royce, utviklet bedriften og senere solgte det til Badger - nå Hunter Group - for 190 millioner kroner.

En av gladnyhetene var da Dwellop i 2014 vant sin hittil største kontrakt med oljeselskapet Eni om å levere en hivkompensert løfteramme til Goliat-feltet.

Men nå krever en konkurrent at sentral teknologi i denne løfterammen og alle andre tilsvarende rammer blir tilbakekalt og ødelagt.

Konkurrenten Wellpartner har anklaget dem for å ha krenket patentet deres, og i slutten av måneden møtes de i Oslo tingrett.

Hivkompensering vil kort fortalt si å dempe virkningen av at skip og borerigger beveger seg i bølgene. Teknisk Ukeblad var med da Dwellop i Sandnes viste frem den 18 meter høye og 40 tonn tunge løfterammen som skulle til Goliat- feltet.

– En fullstendig kopi

Wellpartner fikk i 2015 patent på et såkalt reserve-hivkompenseringssystem og løftearrangement for borerigger. De anklager Dwellop for å ha laget et system som er helt tilsvarende deres patent.

«Langt på vei dreier det seg om en fullstendig kopi av en løsning», skriver selskapet til retten.

De krever også et forbud mot å selge og markedsføre systemet som går under navnet «Dwellop Heave Compensated Tension Frame».

Wellpartner-sjef Eivind Håvarstein er foreløpig ordknapp om patenttvisten.

– Wellpartner ønsker ikke å prosedere denne typen saker før behandling i retten. Som kommentar vil vi imidlertid påpeke at for Wellpartner er det prinsipielt viktig at vi beskytter våre allerede innvilgede patenter og vårt søksmål mot Dwellop er en bekreftelse på dette, skriver han i en epost.

– Oppfinnelsen representerer en stor sikkerhetsvinning, og et svar på et følt behov i bransjen – som andre som forsøkte ikke hadde klart å løse. Wellpartner mener det er tale om en sterk beskyttelse av en unik løsning, forteller advokat Kyrre Tangen Andersen i Kluge advokatfirma.

Mener kontrakt glapp

I tillegg til salgsstopp og destruksjon, krever oljeserviceselskapet også betalt for det de mener er et forsettelig eller grovt uaktsomt patentinngrep.

De mener at Dwellop uten å krenke deres patent, ikke ville vunnet kontrakten om å levere løfterammen til Goliat-feltet.

«(...) WellPartner ville ha fått tilslaget på ENI-kontrakten dersom Dwellop ikke hadde tilbudt sin patentinngripende løsning», heter det i sluttinnlegget deres.

– Wellpartners krav i saken bygger på at samtlige patenttrekk er urettmessig benyttet av Dwellop, forteller Andersen.

De mener at forskjellene mellom Dwellops produkt og Wellpartners patent er uten rettslig betydning.

– Derfor krever WellPartner erstatning for tapt fortjeneste, alternativt Dwellops vinning eller lisensavgift. Som så ofte i slike saker vil summen måtte utmåles noe skjønnsmessig, forteller advokaten.

– Klart forskjellig

Dwellop er uenig i påstandene fra Wellpartner og mener at de må frifinnes.

– Dwellop bestrider sterkt påstandene om patentinngrep, og etter vår oppfatning er Dwellops løsning klart forskjellig fra løsningen omfattet av Wellpartners patent, uttaler Helge Hustoft, administrerende direktør i Dwellop.

Han ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer før saken er behandlet av retten.

De har også gått til motsøksmål mot Wellpartner og påstår at patentet deres er ugyldig.

Dwellop mener blant annet at Wellpartner presenterte løsningen offentlig før patentsøknaden ble levert inn, og at oppfinnelsen derfor ikke kan patenteres.

Wellpartner mener på sin side at kravene til patentet er oppfylt og at det er gyldig.

Saken starter i Oslo tingrett 30. august og går over seks dager.