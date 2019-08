Norwegian Tech Awards 2019: Jakter på kandidater til teknologipriser

Det skal deles ut en hovedpris, tre bransjepriser og to personlige priser i Oslo 19. november. Alle vinnerne får et spesiallaget trofé.

Prisene inngår i det etter hvert årlige arrangementet Norwegian Tech Awards.

Ansvarlig redaktør og administrerende direktør i TU Media, Jan M. Moberg, sier at prisen skal være med og løfte fram ny og spennende teknologi, løsninger og personer som gjør en ekstra innsats.

– Det burde ikke være mangel på verdige kandidater. Norge er helt i verdenstoppen innen mange ulike tekniske områder og setter spor etter seg, sier Moberg.

Nytt av året er en energipris.

– Energi spiller en helt avgjørende rolle i samfunnet. Vi må bort fra hovedsakelig fossilbasert energiproduksjon. Vi vil trekke fram flere som bidrar med energieffektivite løsninger og teknologi som bidrar til å nå Norges og FNs klimamål, sier Moberg.

Dette er priskategoriene:

Dette er kriteriene for hovedprisen:

Kandidatene skal representere en god ingeniørmessig løsning, prosjekt eller gjennombrudd på et teknologisk eller samfunnsmessig problem.

NORWEGIAN TECH AWARDS 2019

Seks priser:

Norwegian Tech Award (hovedpris)

Bygg

Maritim

Energi (ny i 2019)

Årets teknologileder

Hedersprisen

Kriterier:

Teknisk Ukeblad tildeler hvert år en pris for en teknologi, et selskap, person eller prosjekt som representerer en god teknologisk løsning, prosjekt eller gjennombrudd på en forretningsmessig eller et samfunnsmessig problem eller utfordring.

Forslag på maks en A4-side sendes til techawards@tu.no og skal inneholde:

Navn/benevnelse

Kort beskrivelse

Begrunnelse

Frist: 20. september.

Prisen deles ut under arrangementet Norwegian Tech Awards tirsdag 19. november.

Sted: Oslo Militære Samfund

TUs lesere er med på å stemme fram de beste kandidatene, mens en bredt sammensatt jury har det siste ordet.