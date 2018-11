Årets hedersprisvinner: Han gjorde moderne offshorevirksomhet mulig

Nils Albert Jenssen er tildelt Årets hederspris i Norwegian Tech Awards 2018, som arrangeres av Teknisk Ukeblad nå i kveld.

Prisen ble delt ut av Teknas generalsekretær Lise Lyngsnes Randeberg.

TU har tidligere skrevet at moderne offshorevirksomhet hadde vært utenkelig uten innsatsen til denne mannen, og han vurderes av mange som en legende i norsk maritim industri.

– Dette er en stor ære. Det er veldig gøy, sier Jenssen til TU.

Han mottok stående applaus da han entret scenen onsdag 28. november.

Jenssen var nøkkelpersonen da Kongsberg Gruppen på midten av 70-tallet utviklet Dynamisk posisjonering (DP). Før han gikk av med pensjon tidligere i år ble han hedret med Kongsberg Gruppens ærespris.

– Både Kongsberg og NTNU anser ditt vitenskapelig bidrag som grunnleggende og banebrytende for det maritime kybernetikkfaget, uttalte konsernsjef Geir Håøy.

Gjør det mulig å ligge i eksakt posisjon

DP er kort fortalt avansert reguleringsteknikk, sensorer, målinger, algoritmer og modeller satt sammen i system som gjør at skip, rigger og annet flytende utstyr kan holde seg på samme geografiske posisjon, kun ved hjelp av motorkraft og propeller, uten behov for å kaste anker.

DP er kanskje det viktigste norske bidraget til verdens offshoreindustri. Uten denne teknologien hadde det vært umulig å legge rør, bore brønner, drive vedlikehold eller produsere olje fra havdyp større enn 200 meter.

Cruiseskip har installert DP for å unngå å ankre opp på korallrev og andre sårbare steder. DP hjelper også til med å manøvrere de store skipene til og fra kai uten å behøve hjelp fra taubåter.

Nils Albert Jenssen Vinner av Hedersprisen på Norwegian Tech Award 2018.

Uteksaminert sivilingeniør i teknisk kybernetikk fra NTH (nå NTNU) i 1974.

Militærtjeneste fra 1974–1975.

Jobbet i Sintefs avdeling for reguleringsteknikk fra 1975, samme år som Kongsbergs DP-prosjekt ble startet opp.

Jobbet tett sammen med Jens Glad Balchen og Steinar Sælid ved NTH/Sintef for å utvikle grunnkonseptene og algoritmene til Kongsbergs DP-system.

Tok Norges første doktorgrad på dynamisk posisjonering i 1981, avhandlingen fra desember 1980 med prof. Jens Glad Balchen som hovedfaglærer.

Begynte å jobbe for Kongsberg Gruppen i 1982.

Har jobbet i mange ulike stillinger opp gjennom årene, som utviklingsingeniør, teknologisjef, produktsjef og sjef for

forretningsutvikling.

– Vi hadde ingen anelse

Nils Albert Jenssen var student under den meritterte NTH-professoren, Jens G. Balchen. Han er regnet som far til moderne reguleringsteknikk og det som i dag er kybernetikk på NTNU. Balchen hadde i flere år ivret etter å utvikle DP-systemer, men var blitt møtt med lunken mottakelse fra datidens Kongsberg Våpenfabrikk (KV). Jenssen fikk i mellomtiden forskerjobb i Sintef.

Balchen ga seg ikke og tok kontakt med KV igjen et par år senere. Da hadde ideen modnet hos Kongsberg, og selskapet innledet samarbeid med Jenssen og et forskerteam i Sintef.

Utvikling av styringsalgoritmene for DP ble Jenssens første oppgave på oppdrag fra KV. Han jobbet iherdig med dette fra 1976 til det første systemet kom i drift 17. mai året etter, og deretter i flere år med å perfeksjonere løsningene. Stolt-Nielsens dykkerrigg «Seaway Pelican» var første fartøy med DP-system fra Kongsberg og Nils Albert Jenssen.

Norwegian Tech Awards 2018 Teknisk Ukeblad deler hvert år ut en pris for en teknologi, et selskap, person eller prosjekt som representerer en god teknologisk løsning, prosjekt eller gjennombrudd på en forretningsmessig eller et samfunnsmessig problem eller utfordring.

I tillegg deler TU ut Årets hederspris og Årets teknologileder. Nytt av 2018 er to nye bransjepriser, en for maritim næring og en for byggbransjen.

Prisene deles ut i samarbeid med NITO og Tekna i samarbeid med Polyteknisk Forening.

– Vi visste at det var blitt gjort noen markedsanalyser tidlig på 70-tallet som spådde leveranser på noen ganske få DP-systemer i året. Vi hadde ingen anelse om at dette ville bli et redskap man var 100 prosent avhengig av for å utvikle offshorenæringen, sier Jenssen.

Stolt-Nielsens dykkerrigg Seaway Swan ble det andre fartøyet med Kongsbergs DP-system. I dag brukes teknologien over hele verden.

Albatross Dynpos, som systemet het til å begynne med, fikk sølvplass da Teknisk Ukeblads lesere kåret Århundrets ingeniørbragd ved årtusenskiftet.

Viktig Albatross-miljø

I 1981 tok Jenssen doktorgrad i Dynamisk Posisjonering, som den første.

Året etter, i 1982, ble han ansatt i Kongsberg Maritime som «lead software-ingeniør» med ansvar for å integrere DP inn i nye applikasjoner, operasjons- og teknologiområder.

Han beskriver samarbeidet i Albatross-miljøet som ekstremt lærerikt.

– Drivkraften min startet med ønske om å utvikle selve teknologien. Men etterhvert ble miljøet i Kongsberg Maritime - der teknologi, salg og prosjektgjennomføring med kundene var sentralt - den viktigste drivkraften, sier han.

Jenssens innsats har blitt lagt merke til i inn- og utland. Han har blant annet fått en høythengende pris fra The Maritime Technology Society i USA, og er kåret til æresmedlem i Norsk Forening for Automatisering.

I dag nyter han en noe roligere pensjonisttilværelse. Og i motsetning til mange andre med lang fartstid i et selskap, har han klart å holde seg unna alle former for rådgivende stillinger, tross flere tilbud.

– Jeg tok en beslutning om at nok er nok. Jeg hadde ikke trodd at overgangen skulle gå så greit, men jeg har faktisk klart å holde tankene unna jobben. Om du ikke klarer det blir det umulig å slutte. Nå gjør jeg ting jeg ikke har hatt tid til tidligere, og det gleder meg stort, sier Jenssen.