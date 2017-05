Norsk selskap bruker oljevern-teknologi for å rense havnene for søppel

Svært mange husker bildene av hvalen som døde med 30 plastposer i magen på Vindenes på Sotra i Hordaland tidligere i år. Det førte til stor oppmerksomhet om havforsøpling.

Portbin, en ny norsk oppfinnelse, tar ikke mål av seg å rense hele havet for søppel. Den rettes heller mot søppelet som flyter i havnene.

Innretningen er laget av oljevernselskapet Spilltech, og bygger på prinsippet fra oljeskimmere som separerer oljen fra vannet ved å føre oljen over et overløp.

Portbin ser ut som en søppelkasse hvor alt utenom det øverste laget er senket under vann. Vannoverflaten skjuler en hullete søppelkasse og en propell som transporterer vekk vannet under ringen.

100 kubikk vann per time

Propellen skaper en strømning som driver de øvre vannlagene – og dermed også det flytende søppelet, mot maskinen. Søppelet fanges av den hullete søppelkassa på 30 liter, mens vannet som nevnt drives vekk.

Kapasiteten på beholderen er ikke større ettersom kassa skal kunne tømmes manuelt når den er full.

– Propellen kan behandle anslagsvis 100 kubikk med vann per time. Stabiliserende krefter opprettholder balansen, ved at noe av vannet føres ut og tilbake til Portbin, sier Trond Lindheim, daglig leder og eier i Spilltech, til Teknisk Ukeblad.

Propellen drives av landstrøm.

Rydder vrakviker

Den 30 liter store beholderen fanger inntil 100 liter plast på gode dager, ifølge havnesjefen ved Sandefjord havn. Foto: Spilltech

Den norske maskinen ble utviklet i løpet av det siste året, etter at Sandefjord havn spurte Spilltech om det var mulig å lage en skimmer for søppelet på havoverflaten.

– I alle år har vi hatt en utfordring mellom Pir 2 og Pir 3 i byen. Det har vært en såkalt vrakvik, hvor det har blitt liggende mye avfall. Det var utgangspunktet vårt, sier Karl Oskar Jørgensen, havnesjef i Sandefjord havn.

Siden i fjor sommer har de i fellesskap testet ut produktet i havna.

– Det har vært en del prøving og feiling i beste Reodor Felgen-stil. Siden påske har den endelige versjonen gått uavbrutt. Nå funker den slik vi hadde håpet, sier Jørgensen.

Skal rense havet for plast: Ber oljeindustrien om hjelp

Brusbokser, plastposer og organisk avfall

Han forteller at de tømmer kassa minst tre ganger om dagen, men også hyppigere, i og med at mengden avfall varierer med veien vinden blåser.

– Når det er sønnavind, samler den inn mye søppel. Ved nordavind kan vi nesten bare slå den av. Det gjør vi også ved manet-inntog, ettersom de gjerne blir dratt inn i maskinen, sier Jørgensen.

Brusbokser, plastposer, potetgullposer og organisk avfall er noe av det som har funnet veien gjennom inntaksringen som måler 400 millimeter i diameter. På en god dag samler den inn opptil 100 liter søppel, forteller Jørgensen.



Nå kan det bli tvangssortering av plast- og matavfall: Norsk teknologi gjør tiltaket billigere og enklere

Slik ser Portbin ut på land. Foto: Trond Lindheim/ Spilltech

Fire norske havner

Foruten Sandefjord, testes søppelinnsamleren ut i havnene i Kristiansand, Bergen og Bærum.

Lindheim sier at levende organismer, med unntak av maneter, unngår å sette seg fast i maskinen.

Han ser flere muligheter for å utvikle produktet videre, men forteller at de ser an interessen for den nåværende utgaven.

– Det er mange verktøy som kan utvikles innen marint søppel hvis noen er villige til å bruke litt ressurser på det, sier Lindheim.

Han ønsker ikke å oppgi pris på produktet, men sier at det ikke skal være «avskrekkende».

Jørgensen ser frem til at maskinen skal samle inn avfall i sommerbyen Sandefjord.

– Den redder ikke havet fra plast, men er et bidrag til å gjøre det enklere å holde rent lokalt, sier han.

Mer plast enn fisk

Ifølge Verdens økonomiske forum vil det være mer plast enn fisk i havet i 2050, dersom utviklingen fortsetter som i dag.

Portbin er et av flere tiltak mot havforsøpling omtalt de siste årene. Ocean Cleanup er blant de mer ambisiøse. Her skal havets naturlige strømninger brukes til å samle opp plasten.

Norske Quantafuel og Norlense utvikler en løsning for å tråle havet etter plast og gjøre plasten om til drivstoff på båten. Mr. Trash Wheel likner på Portbin ved at den spiser søppelet i havneområdet. Søppelhjulet har allerede spist over 500 tonn søppel fra havet.

Her kan du se en video av Portbin i bruk: