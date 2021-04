Norges første P-8A Poseidon har tatt toget inn til Boeing-fabrikken

Litt over to måneder etter at Boeing meldte at byggingen av Norges første P-8A Poseidon hadde startet hos underleverandøren Spirit Aerosystems i Wichita i Kansas, er skroget nå på plass på Boeing-fabrikken i Renton ved Seattle.

Den bortimot tre tusen kilometer lange ferden har gått på skinner, slik også skrogdelene til Boeing 737 blir fraktet.

Første etappe av sluttmonteringa skjer i den sivile delen sammen med andre B737-er, mens flyet skal ferdigstilles med montering av militære komponenter på andre sida av gjerdet hos Boeing Defence.

– Vi regner med å kunne levere det ferdige flyet senere i år, opplyser Boeing i ei pressemelding mandag, der det kommer fram at skroget ankom Renton fredag 9. april.

Første operative evne om to år

Så langt har Boeing levert 104 P-8-er til US Navy, India, Australia og Storbritannia. Også Norges orionpartner Tyskland vurderer nå å anskaffe Poseidon.

De norske flyene er rett bak de britiske i køen, og planen har hele tiden vært at det første av fem bestilte skulle leveres rundt årsskiftet 2021/2022 etter at RAFs ni fly var ferdige.

Boeing skal først levere de norske flyene til amerikanske myndigheter, og deretter skal maskinene gjennom en runde med nasjonale tilpasninger før de blir levert til Norge.

Da starter Luftforsvaret operativ testing av P-8, i første omgang fra midlertidige fasiliteter på Evenes fram til den nye MPA-infrastrukturen står ferdig i løpet av 2023.

Planen er å etablere initiell operativ evne (IOC) med P-8 i 2023 og være fullt operative (FOC) med fem fly og ti besetninger i 2025.

Skroget til Norges første P-8A ankom Renton med tog fredag. Foto: Boeing

Samarbeid om ubåtjakt

Det er ganske nøyaktig fire år siden Norge kjøpte fem P-8A Poseidon til rundt ti milliarder kroner direkte fra USA via FMS-programmet («foreign military sales»).

Ved siden av at P-8A vil gi Norge en betydelig større evne innenfor maritim overvåking og anti-ubåtkrigføring, kan de bidra til å knytte enda sterkere bånd med to store og nære allierte:

Både fra britisk og norsk hold har det blitt framhevet at det nå legges opp til tett samarbeid, inkludert med de hyppige P-8-gjestene fra US Navy, når de viktige ubåt-jaktoperasjonene må gjennomføres for å holde kontroll på russiske strategiske ubåter på patrulje i Atlanterhavet.

Britene sendte et av sine P-8A ut på sitt første skarpe oppdrag i august i fjor, da det skygget det russiske marinefartøyet «Vasilij Bykov» i Nordsjøen med støtte fra et Eurofighter Typhoon fra RAF Lossiemouth og et VIP Voyager tankfly.

Også fra britisk hold har gjennomgangsmelodien vært at de legger opp til å operere tett sammen med norske og amerikanske Poseidon-flåter i Nord-Atlanteren framover.