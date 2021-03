Tyskland og Norge inngikk Orion-avtale: Nå kan det bli Boeing P-8A Poseidon på begge

I mai 2015 ble Norge og Tyskland enige om en felles avtale med Airbus om reservedeler til P-3 Orion. Den gang var det snakk om å sørge for å holde de norske flyene operative til 2035 og de tyske flyene i lufta enda lengre.

Men det gikk mindre enn to år før Norge i stedet bestilte fem Boeing P-8A Poseidon fra USA – fly som nå er i ferd med å bygges.

Nå er det mulig at Tyskland gjør det samme, etter at amerikanske myndigheter har godkjent et potensielt salg av fem slike maritime patruljefly.

15 milliarder

Det var Defense Security Cooperation Agency (DSCA), som er en del av forsvarsdepartementet, som fredag meldte at det amerikanske utenriksdepartementet har godkjent et mulig FMS-salg («foreign military sales») av fem P-8A Poseidon til Tyskland.

Flysalget kan ha en total verdi på 1,77 milliarder dollar, tilsvarende cirka 15 milliarder kroner, inkludert sensorer og annet utstyr samt understøttelse.

Den tyske marinen kjøpte i 2004 åtte P-3C Orion fra Nederland, fly som opprinnelig ble anskaffet på første halvdel av 1980-tallet.

I likhet med de seks norske Orion-maskinene ble tyske fly oppgradert strukturelt for noen år siden. Det var samtidig som at det siste norske flyet var inne til såkalt «Aircraft Service Life Extension Program» (ASLEP) i Canada for seks år siden at den nye avtalen mellom Norge og Tyskland ble kunngjort.

Tysk P-3C Orion fra Deutsche Marine. Foto: Bundeswehr

Den innebar at Norge og Tyskland trådte inn i hverandres kontrakter på komponenter og reservedeler, og for Norges del erstattet dettte det tidligere samarbeidet med US Navy som da var i ferd med å bytte ut sine P-3 med P-8.

I mars 2017 besluttet Norge å gjøre som amerikanerne, og bestilte fem P-8A med en total kostnadsramme på rundt ti milliarder kroner. At også Tyskland er på jakt etter nye fly har vært kjent lenge. Som Teknisk Ukeblad omtalte i juni i fjor, besluttet Tyskland da å kansellere det planlagte videre oppgraderingsprogrammet på sine P-3C Orion.

Til Evenes tidlig i 2022

Rett foran Norge i Poseidon-køen er britene og deres Royal Air Force (RAF) som omsider har operative maritime patruljefly etter at Nimrod ble faset ut for snart ti år siden.

Både fra britisk og norsk hold har det blitt framhevet at det nå legges opp til tett samarbeid, inkludert med de hyppige P-8-gjestene fra US Navy. Poseidon-flåtene vil være sentrale aktører i Nato-operasjoner i Nord-Atlanteren framover for å finne og bekjempe mål på og under vann.

Et tysk P-8-kjøp vil kunne ha positive effekter for Norge også industrielt. I fjor inngikk Boeing og Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) en avtale (MoU) knyttet til vedlikehold og understøttelse av P-8-flåten.

Dette skal være en omfattende avtale som vil kunne føre til behov for et nytt vedlikeholdssenter for produksjon og vedlikehold, samt merutdanning innen flyfaget i Norge. KDA har påpekt at det er svært viktig å komme inn på nye plattformer som P-8A etter at gamle dør ut, samt at dette kan være en mulighet for Kongsberg Aviation Maintenance Services (Kams).

Det var i mars 2017 at Norge bestilte nye maritime patruljefly (MPA), og tidligere i år startet Boeing byggingen av det første eksemplaret som skal erstatte Orion og DA-20 Jet Falcon.

Boeing skal først levere de norske flyene til amerikanske myndigheter, og deretter skal maskinene gjennom en runde med nasjonale tilpasninger før de blir levert til Norge rundt kommende årsskifte. Deretter starter operativ testing av P-8, i første omgang fra midlertidige fasiliteter på Evenes fram til den nye MPA-infrastrukturen står ferdig i løpet av 2023.

Planen er å etablere initiell operativ evne (IOC) med P-8 i 2023 og være fullt operative (FOC) med fem fly og ti besetninger i 2025.