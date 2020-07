Norge er verdensmester i elbil – men ikke i nærheten av egne ambisjoner

Vi har passert 300.000 elbiler, og de siste salgstallene viser at elbilsalget faller mindre enn salget av fossilbiler under korona. Likevel: Elbilandelen stanger i et usynlig tak på 50 prosent av totalen. Og det er altfor dårlig til å nå de nasjonale ambisjonene om bare å selge nullutslippsbiler i 2025.

Grafikken under viser salgstakten fra 2018, hvor nivået bør ligge for å holde skjemaet til 100 prosent i 2025 og hvordan utviklingen blir framover om andelen fortsetter å vokse som nå:

Det er ikke mange land i verden i 2025 hvor mer enn tre av fire nye biler er elbiler, slik Norge ligger an til. Likevel: Det er svært langt unna 100 prosent.

Mønsteret er ikke nytt, og det bør bekymre både samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og klimaminister Sveinung Rotevatn (V). Salgstallene for første halvår 2020 er selvsagt påvirket av koronakrisen, men det er vanskelig å finne belegg for at det har påvirket elbilene i større grad enn andre biler. Junitallene var også mye nærmere et normalt nivå enn tallene for april og mai, uten at det har spilt noen vesentlig rolle for elbilandelen.

Altså står vi der at nasjonen ønsker at alle nye biler skal ha nullutslipp i 2025, mens det overhodet ikke er noen klar vei til det målet. Dagens virkemidler har nok bidratt til at andelen nå er litt under 50 prosent, men nå ser det ut som om veksten i markedsandel tar kraftig av.

Uten elbilene blir det i realiteten ikke mulig å oppfylle Parisavtalen

Hvorfor spiller det noen rolle? Fordi biler med nullutslipp blant annet er en helt sentral del av hvordan Norge skal kunne kutte i egne utslipp av klimagasser. Uten elbilene blir det i realiteten ikke mulig å oppfylle Parisavtalen. Så selv om vi i Teknisk Ukeblad synes elbiler er spennende rent teknologisk, er årsaken til at dette er viktig, en helt annen. Da må også ansvarlige politikere – først og fremst regjeringen – ta tak. Vi når ikke nullutslippsmålet.

Skivebom fra Høyre

Da blir også nyheten om at Høyres programkomité jobber med et forslag om å fase ut elbilfordelene fra 2022, meningsløst. I alle fall om det ikke erstattes med langt sterkere virkemidler. Det eneste som vil skje om elbilene får moms, er at færre vil kjøpe elbiler.

Inntil videre er det klart at det ikke er lov å forby salg av diesel- og bensindrevne biler. Det har EU slått fast tidligere i debatten, selv om døra der er på gløtt for eventuelt å endre reglene. Men slike prosesser tar lang tid i EU, og et eventuelt forbud fra den kanten vil høyst sannsynlig uansett ikke gjelde før lenge etter 2025. Den tiden har ikke Norge.

Utfordringen, som jeg tidligere har kommentert, er flere:

Mange er ganske enkelt ikke interessert i å kjøpe elbil, av ulike grunner. Tilhengerfeste og rekkevidde er åpenbart to viktige faktorer. Selv om elbilene generelt nå er svært gode, er det deler av befolkningen de ikke er gode nok for – ennå.

Distribusjonssystemet for lading langs veien er kaotisk og tidvis elendig. Svært sjelden kjører du inn til en bensinpumpe, bare for å oppleve at den ikke virker. For elbiler er det helt annerledes. Anekdotene om dette er mange. Mitt inntrykk er at dette elementet undervurderes av erfarne elbileiere, som har satt seg inn i hvordan dette virker.

Altfor dårlig infrastruktur

Denne historien fra Facebook-gruppa Elbil i Norge er et godt eksempel, og det er langt fra det verste jeg har lest:

«På Hanestad, to ladestasjoner, den ene opptatt, den andre viste «stopp» da vi satte inn ladekontakten, ikke mulig å starte. Reiste videre til Alvdal, to stasjoner av ulik type, den ene opptatt, den andre lot seg ikke starte verken med brikke eller via app. Takket være ei hyggelig dame ble stasjonen restartet og vi fikk etter ca 20 min ladet. Berkåk, to stasjoner, den ene opptatt, den andre samme feil som på Hanestad. Etter en lang samtale med nok ei hyggelig dame uten at noe egentlig skjedde, ble den andre stasjonen ledig, og vi flyttet dit og fikk ladet. Han som hadde ferdigladet bilen sin, sa at han for ei uke sia hadde meldt fra om samme feil på den stasjonen som ikke virket, men ikke noe hadde altså skjedd. Med bomturer og telefonsamtaler brukte vi nok ca 45 minutter ekstra på denne turen. Vi elbilbrukere i Distrikts-Norge kan da ikke ha det sånn!»

Ullernchauseen og Montebello er ikke Norge. Realiteten er at altfor få kjøper elbil, og det å bruke den er altfor komplisert

Nei, dere kan ikke det. Hurtigladestasjoner som faktisk virker er forutsetningen for å få opp elbilandelen i distriktene, var meldingen elbileiere ga til TU tidligere i år. Så enkelt.

Hvis elbiler skal bli vanlige innslag på Berkåk og Alvdal, trenger vi en helt annen innsats enn den Høyres programkomité synes å legge for dagen. Ullernchauseen og Montebello er ikke Norge. Realiteten er at altfor få kjøper elbil, og det å bruke den oppleves – utrolig nok – altfor komplisert.

Hvor lite attraktivt elbilene i realiteten oppleves å være mange steder i landet, kan man se på kartet TU laget over elbilandelen ved nyttår. Det er mye som gjenstår.

Så må vi også nyansere bildet litt. Mange sitter nok litt på gjerdet nå. Det som er ventet å bli årets storselger, VWs ID3, er ennå ikke i salg. Møller Bil har selv tro på at dette skal bli årets mest solgte modell – noe som er en frisk målsetting når leveransene starter i september. Ford Mustang og andre biler til en ålreit pris med god rekkevidde, er også på vei.

Bra – men likevel altfor dårlig

Når andelen elbiler er høyere enn noen gang, er det vanskelig samtidig å kommunisere at tallene er for dårlige. Mange vil tenke at dette «går av seg selv». Det er det liten grunn til å tro. Da ville elbilsalget i andre land, hvor innsatsen for å få til et skifte har vært langt mindre og strømprisene er på et helt annet nivå, gått i været. Slik er det ikke. Selvsagt er det bra at vi nærmer oss 10 millioner elbiler totalt, men verdensproduksjonen av biler i fjor alene lå på over 90 millioner.

Dessuten har tilhengerne av hydrogenbaserte biler et viktig poeng: Ikke alle tror en batteribil passer for dem. Vi trenger en infrastruktur for hydrogen, slik at det blir et reelt alternativ. Det er merkelig – for å si det forsiktig – at regjeringen ikke har noen klar strategi for hvordan det siste skal falle på plass. Det er neppe mulig å overtale alle til å droppe bensin og diesel, om hydrogen ikke er et alternativ.

Konklusjon: Vi er ganske enkelt ikke i nærheten av å være i mål.

Mulig redning: Hybrideierne

Den store, ukjente faktoren i regnestykket er hva alle som nå kjøper ladbare hybrider kommer til å finne på neste gang de kjøper ny bil. Kanskje denne gruppa er enklere å konvertere til å bli elbileiere. Om politikerne akter å være like passive slik Høyres programkomité tilsynelatende legger opp til, kan de bilførerne bli helt avgjørende for om Norge skal lykkes med sin nasjonale ambisjon.