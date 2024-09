Etter Ring 1-stenging: Biltrafikken er redusert med opptil 5 prosent

Statens vegvesen har oppsummert effektene for trafikken etter at Ring 1 ble stengt fra 1. juli og det kom forbud mot elbiler i kollektivfeltene fra 6. mai.

I august 2024 var biltrafikken over bygrensen fra vest redusert med 5 prosent sammenliknet med tidligere år. I sør er reduksjonen med bil 2 prosent, mens nordøst skiller seg ut med en økning i persontrafikken med bil på 3,5 prosent sammenlignet med referanseårene, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

Trafikktellingene i første del av september viser fortsatt reduksjon i biltrafikken, men mindre enn i august. Det tyder på at trafikkbildet nå i større grad har tilpasset seg både elbilforbud og midlertidig stengt Ring 1, heter det.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Leder pilotprosjekt som skal fange opp vannlekkasjene raskere

Akseptabel situasjon i Operatunnelen

E18 Operatunnelen er hovedomkjøring for Ring 1. Trafikkavviklingen i Operatunnelen er noe dårligere enn før Ring 1 ble stengt, men er fortsatt akseptabel av hensyn til risiko for liv og helse ved alvorlige hendelser.

Supplerende tiltak for å begrense trafikken inn i tunnelsystemet kan derfor avventes, men Statens vegvesen opplyser at de vil følge trafikkutviklingen nøye fremover.

Vekst i kollektivreisende

Alle korridorer inn mot Oslo har hatt vekst i kollektivreisende. Fra vest har buss og T-bane økt med 4 prosent, og reisende med tog med 5 prosent. Tilsvarende tall over bygrensa i sør viser en økning med buss og T-bane på 4 prosent og tog 1,5 prosent. Fra nordøst er økningen med buss og T-bane på 11,5 prosent og tog 9 prosent.

Statens vegvesen har tett dialog med Ruter og Jernbanedirektoratet for å tilrettelegge et best mulig tilbud for å fange opp den økte kollektivtrafikken på grunn av midlertidig stengt Ring 1.

Oppheving av elbilforbudet i helg

Elbilforbudet ga noe mer kø i vest for Oslo, spesielt i helgene. I helger er det mindre trafikk i Operatunnelen, og elbilene er derfor gitt adgang til kollektivfeltet på E18 mellom Asker og Lysaker lørdag og søndag.

Det har bedret trafikksituasjonen, og søndagstrafikken flyter omtrent som tidligere, oppgir Vegvesenet.

Trafikktallene viser at trafikkreduksjonen på E18 vest for Oslo i hverdagene har ført til en liten økning på fylkesveiene.