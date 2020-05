Folk må kunne forstå hva hurtiglading koster. Pris per levert energimengde er beste løsning

Sist uke stilte TU spørsmålet til leserne: Hvilken lademodell vil du foretrekke, når du stopper langs veien for å hurtiglade?

Vi fikk mange svar, og selv om slike spørsmål på Internett ikke tar utgangspunkt i noe representativt utvalg av befolkningen, var tilbakemeldingen krystallklar: Hurtiglading langs veien bør betales ut fra hvor stor mengde energi du får levert – gjerne med et saftig straffegebyr hvis du står for lenge og opptar plassen i køen.

Ulike modeller og priser

I dag skal du ha stor teknisk interesse og god tid for å ha skikkelig oversikt over de forskjellige ladetilbudene. Modellene er til dels svært forskjellige. Enkelte er dessuten vanskelige å kontrollere for helt vanlige sjåfører med teknisk innsikt på linje med en gjennomsnittlig bensinbileier: Du betaler for den effekten ladestasjonen oppgir, men det er sjelden den effekten du faktisk får benyttet – blant annet fordi din egen bil ikke lader perfekt.

Sammenlikn dette med alle de som kjører en bensinbil. De kan gløtte opp på skiltet som er synlig i lang avstand fra bensinstasjonen og som viser dagens energipris. Hvis du da velger å stoppe, kjører du inn til ladestasjonen, setter munningen i åpningen og fyller på akkurat den energimengden du ønsker. Eventuelt kan jeg være litt «vill» og oppgradere fra 95 oktan til 98, og betale litt mer. Fortsatt er det krystallklart hva prisen er.

Stasjonenes hovedprodukt blir strøm

Nøyaktig så enkelt må det bli å lade en elbil på veien, uten at du må ha en myriade av ulike apper for enten å skaffe deg den beste prisen eller ha oversikt over hvem som tilbyr lading hvor. For en eier av en bensinbil er det revnende likegyldig om stasjonen tilhører Circle K, Shell eller Esso. Jeg trenger ingen app fra noen av dem, for å klare å fylle opp tanken. Slik bør det også bli for elbiler.

Hvorfor? Fordi Norge har en ambisjon om bare å selge nullutslippsbiler om fem år. Det betyr at vi om 15–20 år vil ha et nettverk av ladestasjoner som i hovedsak skal levere strøm, og bare sekundært skal levere fossil energi.

Tesla har allerede løsningen

Tesla har allerede løsningen: Pris for levert energimengde (akkurat slik du betaler for bensinen din i dag), med høyt straffegebyr om du tar bilen stå etter at den er fulladet. Det siste forebygger kø.

Hensynet til at flest mulig skal få lade er viktigere enn hensynet til at akkurat du skal få tygget ferdig den delikate hamburgeren med ekstra dressing i fred. Det er jo bare å flytte bilen, så en annen får plassen din.

Skjermbildet jeg tar med her, er en tekstmelding en forvirret og lettere sjokkert elbilkunde mottok etter å ha ladet bilen. Før dere elbilentusiaster ler over at folk ikke forstår alt om hurtiglading og de ulike prismodellene: Det er ikke den enkelte kundes ansvar å måtte sette seg inn i alle påfunn fra leverandørene. Det er leverandørenes ansvar å levere strøm til elbilene med en pris som er lett å forstå.

Som en annen leser skriver til oss i en e-post: «Det må være mulig for oss forbrukere å sammenlikne pris hos ladeoperatørene uten å bruke tid i Excel hver gang vi skal lade».

Om prissystemet var like uoversiktlig for bensin, ville ingen funnet seg i det. Ingen må registrere seg noe seg på nett for å få betydelig billigere bensin (noen rabattordninger finnes, men de er marginale). Du skal ikke trenge strøm på telefonen din eller mobildekning for å lete opp i en app hva apparatet ved siden av bilen koster deg å bruke.

Motvilje mot å vise virkelig pris

Hvis alle de andre velger samme løsning som Tesla, blir det oversiktlig for kunden å sammenligne tilbud. Samtidig vil det vise at en tilbyder som Circle K er nesten tre ganger så dyr som Tesla. Er det noe av årsaken til motviljen?

Alternativet er imidlertid mye verre:

Hva om ladestasjonene introduserte en tydelig prising for strøm, slik de gjør med bensin og diesel? Hvorfor skal elbilistene finne seg i en helt uoversiktlig ladejungel? Illustrasjon: Ole Petter Pedersen

– En kombinasjon av minutt og kWh er ekstremt dårlig, da det gjør det veldig vanskelig å regne ut priser. Dessuten får man ofte mye lavere ladehastighet enn oppgitt på hurtigladestasjonen, skriver en leser i en kommentar til vår sak sist uke.

En typisk reaksjon – selv om lav ladehastighet like gjerne kan skyldes bilen din. Hvilket ikke gjør det lettere å ha oversikt.

Om vi ikke får et oversiktlig lademarked med krystallklare priser for forbruker, kan det bli nødvendig at myndighetene regulerer markedet.

California vedtok for eksempel i desember å forby å ta betalt for lading per minutt.

Kaoset må bort

Det nasjonale målet om nullutslippsbiler er for viktig til at dette kaoset kan eksistere særlig lenge.

Vi trenger en løsning der du vet nøyaktig hva du skal betale når du kjører inn på ladestasjonen, og du vet at du straffes hvis du somler og tar opp unødvendig plass i køen

Kan hende fordrer det også at hele strukturen legges om. Bensinstasjonene, som kan være et naturlig utgangspunkt for nettverket av hurtigladere, eies av ulike selskaper som selv besørger for drivstoffet. Men de selger til samme pris til hvem som helst. Dette er nærmest motsatt av hvordan elbilladingen fungerer.

Er det tenkelig at selve stasjonen kjøpte strømmen fra en strømleverandør, og så solgte videre med et påslag?

Ifølge leserne som svarte på TUs spørsmål sist uke, er nest beste alternativ en pris per levert mengde energi, og først på tredjeplass kommer alternativet med å betale per minutt. Aller minst populært blant leserne er kombinasjonen av minuttpris og levert mengde energi – nettopp den løsningen flere leverandører tilbyr.

Vi trenger uansett en løsning der du vet nøyaktig hva du skal betale når du kjører inn på ladestasjonen, og du vet at du straffes hvis du somler og lager unødig kø. Kanskje bør du få et påslag i prisen hvis du lader batteriet forbi 80 prosent, fordi det tar ekstra tid og dermed skaper kø. Fortsatt vil det være veldig lett å forstå hva energien koster, i motsetning til i dag.