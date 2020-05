Priser på hurtiglading forvirrer: Hvilken modell er best?

Det er en jungel der ute:

Hver ladeoperatør har sitt eget system for prising av hurtiglading. Noen går for fast minuttpris, andre satser på prising av levert energi, eller hvorfor ikke en kombinasjon av ladetid og energimengde? På toppen kommer medlemsrabatter og storkundeavtaler.

Nestleder i Norsk elbilforening, Petter Haugneland, sier at prisen på hurtiglading er noe av det som blir mest diskutert blant deres drøyt 75.000 medlemmer.

– Medlemmene gir uttrykk for at de mange ulike prismodellene forvirrer og er uoversiktlige. Det er vanskelig å sammenligne tilbudene fra konkurrerende aktører, sier Haugneland.

Elbilforeningen oppdaterer kontinuerlig sin oversikt over prisbildet og publiserer denne på elbil.no. Her er siste versjon, som demonstrerer Haugnelands poeng.

Foto: Norsk elbilforening.

Hva lønner seg?

Hvor oversiktlige modellene er, er én ting. Noe annet er hva som lønner seg for de ulike kundene:

Pris per minutt kan virke enkelt å forholde seg til, men samtidig er det en dårlig deal for dem med biler som lader tregest.

Å bare fakturere for kWh betyr at det i praksis at det vil være få insentiv for å få brukeren til å fjerne bilen så raskt som mulig, og risikoen for ladekø øker.

Tabell: Norsk elbilforening.

Vi spør kommunikasjonssjef i Fortum, Stian Mathisen:

– Hva kan bransjen gjøre for å gi kundene bedre oversikt? Jobber dere for en bransjestandard?

– Vi gjennomfører med jevne mellomrom kundeundersøkelser og fokusgrupper. Basert på disse mener vi at vår nåværende prismodell er mest rettferdig, gir minst kø og den beste opplevelse for kundene. Elbilmarkedet er i rask endring, og det samme er ladeteknologien. Dagens prismodeller er derfor ikke hugget i stein, sier han.

Fortum priser hurtigladere etter antall minutter påkoblet. På Fortums 150 kW lynladere er modellen en annen, med en kombinasjon av minuttpris og levert energi.

– Ved hurtiglading går ladingen saktere og saktere jo mer strøm det er på batteriet. Derfor tar vi ved 50 kilowatts hurtiglading betalt per minutt for å unngå at ladestasjonene brukes til det vi kaller topplading, altså å lade batteriet helt fullt. Ved lynladestasjonene, som tilbyr 150 kilowatts effekt, har vi valgt å ta betalt både for tid og for mengden energi bilen lades med. Bakgrunnen for det er å skape et insentiv som hindrer biler som ikke kan benytte seg av 150 kilowatts lading fra å okkupere lynladerne, kommenterer Mathisen.

Daglig leder i Grønn Kontakt, Ole Henrik Hannisdahl, har en annen oppfatning av hva som er beste modell:

– Hver måned får Grønn Kontakt flere tusen nye kunder som aldri har ladet før. Vi mener vi gir dem best oversikt når prismodellen er lik på tvers av hurtigladere og lynladere. Da slipper i hvert fall kunden å ta hensyn til hvilken boks de plugger seg på. De betaler en minuttpris for parkering og en ladepris for levert energi, sier han.

Tesla har valgt en modell som ligner Grønn Kontakt sin, men hvor et sperregebyr løper fra bilen er fulladet, for å forebygge at ferdigladede biler blir stående og skape ladekø.

Hvilken modell foretrekker du? Stem her!

Relativt dyrere å hurtiglade

I april opplevde norske forbrukere den laveste strømprisen noensinne, og før påske var det minst sju leverandører som betalte kundene for å bruke strøm. Fortsatt er strømmen billig: Inkludert nettleie, elavgift, merverdiavgift og strømselskapenes avanse, er det i deler av landet mulig å få strøm til rundt 60 øre/kWt.

Det betyr at mange kan fullade et 30 kWh-elbilbatteri hjemme for under 20 kroner.

I samme periode har prisen på hurtigladestasjonene økt, slik at differansen mellom hjemmelading og hurtiglading langs veien blir ganske voldsom. Vi snakker fort om 5-6-gangeren.

Fortum benytter ulike prismodeller for hurtigladere og lynladere. Foto: Svein-Erik Hole

– Vår pris er ikke råvaredrevet. Det er kapitalkostnaden på anleggene som er viktigst, og vi ønsker å gi kundene forutsigbarhet ved ikke å justere prisene for ofte, kommenterer Hannisdahl i Grønn Kontakt. De økte sist prisene sommeren 2019.

– Spotprisen på strøm betyr lite. Våre kostnader er knyttet til å bygge ut stasjoner, oppgradere strømnettet og å kunne tilby høy effekt. For oss betyr effekttariffene mye mer enn spotprisen, sier Fortums kommunikasjonssjef Stian Mathisen.

Fortum økte nylig minuttprisen på 50 kW-laderne sine fra 2,50 til 3,10 kroner per minutt - mer enn 20 prosent.

– Minuttprisen på 2,50 per minutt har vært lik siden 2012, og vi vurderte at det er riktig å gjøre en justering nå, for å ta hensyn til prisøkningen rundt oss i samfunnet, sier Mathisen.