Én kommune har ikke en eneste privateid elbil. Her er tilstanden på ditt hjemsted 

For første gang i historien er elbilandelen over 50 prosent i første kvartal, blant nysolgte biler. Alt tyder på at elbilenes andel i den norske bilbestanden kommer til å øke også i 2020.

Men visste du at det ved nyttår var én kommune hvor det ikke var registrert en eneste privateid elbil?

Stedet er Gamvik i Finnmark. Her bor det i overkant av 1.100 mennesker, som hadde 494 privatbiler ved nyttår. Ingen av dem var rent elektriske. 15 er riktignok registrert som «annet drivstoff», som ifølge SSB i hovedsak betyr en form for hybrid.

Finnmark har tradisjonelt hatt lavest elbilandel i alle år, og inntil i fjor var det til og med umulig å finne leverandører som ville bygge ut et nettverk av hurtigladere i regionen.

Mer enn doblet i 26 kommuner

Det var bare to kommuner i fjor hvor det ble færre rene elbiler blant innbyggerne. Det var i Rollag i Numedal (fra 10 til 8) og i Loppa i Finnmark (fra 3 til 2). I nesten alle andre kommuner økte naturligvis antallet elbiler.

I 26 kommuner ble antallet minst fordoblet. Tallet er imidlertid ganske misvisende, ettersom de aller fleste kommunene som minst doblet antallet privateide elbiler, hadde svært få fra før.

Om vi avgrenser lista til kommuner som nå har minst 30 elbiler, er det fem som har hatt minst en dobling det siste året:

Meløy (Nordland): 152 %

(Nordland): 152 % Lærdal (Vestland): 127 %

(Vestland): 127 % Årdal (Vestland): 115 %

(Vestland): 115 % Vinje (Vestfold og Telemark): 106 %

(Vestfold og Telemark): 106 % Lund (Rogaland): 100 %

Rådmann Jan Myrekrok i Vinje kommenterer overfor TU at doblingen kommer etter at kommunen blant annet har gitt økonomisk støtte for å dekke anleggsbidrag til det lokale kraftlaget, og samarbeidet med Tesla og Grønn kontakt om ladestasjoner. I slutten av måneden skal kommunestyret til og med behandle en kommunal ladestrategi, etter initiativ fra ordføreren.

– I denne vil ett av tiltakene trolig være å legge til rette for ladestasjon i Rauland, for å dekke mer av hyttemarkedet, forklarer Myrekrok.

Askøy er Norges elbilkommune

SSB har fordelt elbilene på de 356 kommunene som nå finnes. Tidligere oversikter har plassert Finnøy på topp, men den kommunen er nå slått sammen med Stavanger og er dermed ute av statistikken.

I stedet er det Bergens nabokommune Askøy som er suveren på tabellen over andel elbiler blant privatbilene i kommunen. Ved nyttår var 26 prosent av personbilene i privat eie en elbil. Det er langt foran de to neste på lista, Bærum og Bergen, hvor elbilandelen lå på 19 prosent.

De neste kommunene på lista er Malvik og Randaberg, hvilket understreker at det særlig er storbyene og deres nabokommuner hvor folk kjøper elbil.

Få elbiler i innlandet

Om vi avgrenser utvalget til litt større kommuner, er det kommuner i en til to timers avstand fra Oslo som dominerer bunnen av lista. Her finner vi blant annet Gjøvik, Lillehammer, Kongsberg, Stange og Halden.

Nettopp Halden fikk stor oppmerksomhet i januar i fjor, da kommunen startet med utleie av elbiler til hele befolkningen.

Det kan ha hjulpet, for antallet privateide elbiler i Halden økte med 48 prosent i fjor. Kongsberg, Fredrikstad, Hamar og Gjøvik har størst elbilvekst blant de større kommunene. Det er altså noen av kommunene med lavest elbilandel som hadde størst vekst i fjor. Det kan indikere at elbilandelen blir jevnere mellom kommunene. Toppkommunen Askøy var for eksempel den med nest lavest vekst i fjor, blant de større kommunene.

Ringsaker er en av innlandskommunene hvor det er få elbiler. Samfunnsplanlegger Ole R. Sandbakke i kommunen påpeker at det er store avstander, og at mange kjører til andre kommuner ved Mjøsa for å jobbe.

– Normalt sett kan det være kalde vintre i området, og det kan være en del som så langt har vært skeptiske til el-bil med tanke på rekkevidde og batterikapasitet. Men det er kun antagelser, understreker Sandbakke.

TØI: Venter rask vekst utenfor storbyene

Forskningsleder Erik Figenbaum ved Transportøkonomisk institutt (TØI) sto sammen med Susanne Nordbakke bak en rapport i fjor om utviklingen i elbilmarkedet. Figenbaum uttaler på generelt grunnlag at diffusjonsteorier indikerer at ny teknologi først spres til byene, hvor det er flere folk, synligheten er større og det er flere som har god økonomi.

– Dette handler nok mest om en tidsforsinkelse. Elbilspredningen startet i områder der det også var store lokal fordeler, det vil si gratis bomringer og kollektivfelttilgang.

Når TU trekker fram noen av innlandskommunene et par timer unna Oslo, svarer Figenbaum:

– De kommunene hadde ingen slike fordeler for noen år siden, selv om det nå finnes bompengeveier også der. Dernest er det nok en effekt av at inntektsnivåene er litt lavere, og at de tekniske egenskapene ikke har passet så godt for de kaldeste områdene i Innlandet. Mange i disse områdene kjøper helst biler med 4-hjulstrekk, for eksempel.

Forskningslederen påpeker at det nå kommer langt flere elbiler med firehjulstrekk, til lavere pris og som er bedre tilrettelagt for et litt kjøligere klima.

– Jeg ser derfor for meg at antallet elbiler i disse områdene kommer til å øke raskt fremover, skriver Figenbaum i en epost til TU.

Utvalget: TU har hentet ut statistikk for antall personbiler til egentransport, fordelt på 356 kommuner. Tallene er fra nyttår, og SSB har fordelt dem på de nye kommunene som startet opp 1. januar i år. Her finner du SSBs tabell. Statistikken til SSB mangler data fra fem kommuner: Heim, Hitra, Orkland, Narvik og Hamarøy.