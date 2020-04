Nå som Tesla er detronisert, er det mulig å nå elbilambisjonene i Norge

Mars 2019 var en ekstrem måned for Elbil-Norge. Fra scenen på TUs store konferanse EV Summit kunne politikere fra både Bergen og Oslo skryte uhemmet av andelen elbiler i nybilsalget: Den var rundt 70 prosent i Bergen – en klar verdensrekord.

Med tidenes høyeste salg noensinne i én måned og 58 prosent andel av nybilmarkedet, var tallene utrolige. De skyldtes nesten ene og alene Tesla, som alene hadde en markedsandel blant elbiler på over 50 prosent i den måneden. Ganske enkelt vanvittig.

Elbilandelen er høyere enn noen gang

12 måneder senere er elbilmarkedet nærmest totalt annerledes. Vi har omtrent ingen virkelig nye modeller på markedet. Bestselgerne Etron, Model 3, Leaf, Kona og Golf er alle velkjente biler som det ikke er noe oppsiktsvekkende ved lenger, selv om flere av dem har fått bedre spesifikasjoner og ytelse. Likevel: Elbilandelen i første kvartal i år er den høyeste noen gang. De tre første månedene har elbilandelen vært høyere enn i samme periode i fjor – til tross for Tesla-rushet for ett år siden.

Hvordan koronaviruset spiller inn på bilsalget, er ikke åpenbart. Vi kan anta at elbiler, som det antakelig i større grad er ventetid på enn gammeldagse fossile varianter, vil få koronasmellen litt senere fordi mange av eksemplarene som nå er levert er bestilt lenge før unntakstilstanden traff landet 12. mars. Derfor kan elbilandelen være overvurdert i statistikken nå.

Likevel: 51 prosent av nye biler solgt i Norge i år, er en såkalt nullutslippsbil – i realiteten en elbil. For ett år siden var andelen 48 prosent, som grafikken viser.

Forventet bestselger er ennå ikke på plass

Dette er veldig gode tall. Årets forventede bestselger, Volkswagens ID3, skulle ikke leveres før senere i år. I fjorårets tall ligger allerede hovedsalget av Model 3. Sett bort fra korona kunne dette tilsi at vi faktisk nok en gang er i ferd med å få tidenes elbilår i Norge. Så spørs det i hvilken grad korona forstyrrer dette bildet – de økonomiske utsiktene for Norge er svært mye dårligere enn før i kjølvannet av regjeringens og Stortingets ekstreme tiltak.

I sosiale medier er det mange som gleder seg over at Tesla nå selger «dårlig». Men gjør de egentlig det? For 12 måneder siden var det i realiteten langt mindre konkurranse i Teslas del av elbilmarkedet. Ventetiden gjorde også at salgstallene i mars 2019 egentlig handlet om kjøpsavtaler som var inngått lang tid i forveien. Nå har spesielt Audi virkelig kommet sterkt, og overtatt tronen.

At Teslas salg faller, er ikke overraskende. Det som er Teslas store test, er hvor mye de vil selge av Model Y. Jeg tipper de tallene vil bli langt lavere enn de foregående modellene. Det er ikke nødvendigvis fordi det vil være en dårlig bil, det er bare effekten av at markedet nå endelig fungerer for elbiler. Kundene har fått mange valgmuligheter. De tradisjonelle bilprodusentene har fått opp farten. Da blir Tesla bare ett av mange alternativer. Andre rene elbilprodusenter som Polestar og Byton vil også «stjele» av Teslas tidligere kunstig høye elbilandel. Dette er flott.

God utvikling som går for sakte

At vi kjøper omtrent like mange elbiler som for ett år siden, hvordan henger det sammen med ambisjonene om bare å selge elbiler og andre nullutslippsbiler om noen få år? Tilsynelatende går ikke utviklingen fort nok. I grafikken over har jeg lagt inn en ganske strak linje opp mot nullutslippsmålet for 2025. Da skal alle nye biler være uten utslipp under kjøring. Skal vi komme dit, holder det ikke med 51 prosent elbilandel nå. Den må opp i nesten 60 prosent for 2020.

Vi kommer antakelig ikke dit. En av utfordringene er som TU tidligere har skrevet om: Mange vil ikke kjøpe elbil. De har andre personlige behov – kanskje de kjører mye langt, har dårlig strømnett, liker diesellukt, venter på at vi skal få et brukbart nett av hydrogenstasjoner, eller de trenger tilhenger og vil samtidig ha en ganske liten bil. Forklaringene kan være mange.

Heller ikke den gruppen av bilkjøpere blir motivert av reklamekampanjer og informasjon om hva som er riktig for miljøet. Om ikke elbilandelen ligger godt over 50 prosent om et drøyt år, blir det interessant å se hva de politiske partiene i stortingsvalgkampen høsten 2021 vil mene om nullutslippsmålet – og hvordan vi skal komme dit. Heldigvis er vi ikke lenger bare avhengige av Tesla.