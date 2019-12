Nytt rekordår for Elbil-Norge i 2020: Her er oversikten over nyhetene du faktisk kan kjøpe neste år

Det er med elbiler som med PC-er: Det kommer alltid en mer fristende modell om et år eller to – men da får du deg jo aldri verken mobil eller elbil.

2020 blir et nytt toppår for elbilene. Aldri før har det vært så mange modeller som faktisk skal bli tilgjengelige for det norske markedet, som neste år. Oversikten her består av modeller du faktisk skal kunne kjøpe, sette deg inn i og kjøre av gårde med, i løpet av neste år.

Når kommer de, og hva koster de? Hva får du for pengene når det gjelder batterikapasitet og rekkevidde? Og ikke minst: Hvilke modeller er mest energieffektive?

TU har samlet de 22 helt nye bilmodellene som debuterer på norsk jord neste år. Enkelte av modellene kommer i flere varianter (ulike batteripakker), så til sammen har vi funnet 26 forskjellige, nye elbiler du kan velge mellom.

NB: Informasjonen er basert på opplysninger fra importørene slik de er gitt til TU i desember 2019, og ikke alle tekniske data er nødvendigvis endelige. Nederst i artikkelen finner du detaljer om hver enkelt modell, sortert etter innkjøpspris.

Hvilken bil skal du kjøpe?

Det må du bestemme. TUs mål med biljournalistikken er å bringe fram relevante tekniske fakta som kan være nyttig når du skal bestemme deg for bil. Men bileiere vil prioritere ulikt: For noen er sittestillingen i førersetet avgjørende. Andre trenger en billig elbil for å kutte kostnader til bil på grunn av dårlig økonomi. Atter andre leter etter noe de kan ha utstilt foran eneboligen på en fasjonabel postadresse vest i Oslo. Vår rolle er å bistå for å gi deg et godt beslutningsgrunnlag, så fjernt fra reklamen som mulig.

De billigste kommer først

Allerede i januar skal tre nye modeller være tilgjengelig for norske kunder, ifølge bilimportørene selv: Seat, Skoda og MG kommer da alle med sine modeller. Tilfeldigvis er dette også de tre billigste nye elbilmodellene i 2020: Seat starter på litt over 170.000 kroner, med Skoda på omtrent samme nivå. MG, som inntil nylig manglet norsk distributør, skal koste fra rundt 230.000 kroner.

Volkswagens E-up kommer også i fornyet utgave i januar. Dette er mye av samme bil som de nevnte Seat- og Skoda-modellene. Vi har imidlertid ikke tatt med E-up i sammenlikningen, da dette kun er en oppdatering av modellen, ingen ny modell.

To av modellene som er ventet å bli blant de største salgssuksessene er VWs ID3 og Volvos XC40 Recharge. ID3 skal være tilgjengelig fra sommeren av, mens Volvo først er klar til å levere biler mot slutten av året.

I år har Audis Etron solgt ganske godt, og bilprodusenten er klar med sin Sportback-variant i 2. kvartal. Da kommer også Peugeot med sin E2008 (E208 selges fra mars), og da er også Opel på plass med sin nyeste elbil: Corsa-E. Da dukker også Polestar opp på veiene i Norge.

Tabellen under er sortert på når modellen faktisk skal være tilgjengelig.

Kan Lexus vise seg mest effektiv?

Når det gjelder energieffektivitet, må tvillingene Seat Mii og Škoda Citigo IV se seg slått på målstreken. Lexus UX 300 E er den modellen som tilsynelatende gir lengst rekkevidde per kWh.

Vi må påpeke at regnestykket, oppgitt rekkevidde / oppgitt batteristørrelse, er teoretisk inntil bilene er testet skikkelig av andre enn produsenten selv, og under realistiske vær- og føreforhold.

Et ekstra problem med Lexus er at selskapet ikke har publisert rekkevidde etter WLTP-standarden. TU har for slike biler beregnet WLTP, noe som selvsagt er en usikker øvelse.

Fra de minst energikrevende til de mest «sløsende» utgavene skiller det uansett svært mye, ifølge produsentenes egne opplysninger. En Porsche Taycan Turbo S krever 22,6 kWh per 100 km – mot 14,2 for en Seat Mii eller Škoda Citigo IV.

Differansen er på 60 prosent. Det er ikke gitt at beslutningstakere på Stortinget eller byråkrater i Finansdepartementet vil mene at disse vidt forskjellige elbilene alle skal slippe unna avgifter også i framtiden.

Vi har bedt produsentene oppgi brutto batterikapasitet på bilene - altså ikke netto utnyttbar kapasitet. De ulike bilprodusentene har litt ulik praksis for hvor mye av batteriet som er utnyttbart, men vi mener det brutto kapasitet gir det beste sammenlikningsgrunnlaget.

Variasjonen i strømforbruk har liten effekt på totalkostnaden

Synes du at mest mulig energieffektivitet for pengene er viktigst, er det umulig å slå Seat Mii. Men samtidig – forutsatt at strømprisen ligger rundt 1 kr/kWh for hjemmelading – er kostnaden ved å ha elbil i all hovedsak bestemt av innkjøpsprisen. Vi har laget et regnestykke for å illustrere hva kostnaden blir når vi kombinerer ladeutgifter og kjøpskostnader.

I dette regnestykket har vi tatt noen valg som ikke nødvendigvis er korrekte for enhver, men som i stor grad bør vise forholdet mellom bilene:

Årlig kjørelengde på 14.000 kilometer.

Ladekostnad på 1 kr/kWh hjemme (10.000 km).

Ladekostnad på 2,50 kr/kWh ved hurtiglading på tur (4.000 km).

Nedbetaling som serielån (like avdrag) over 10 år, rente 3,5 %. Restverdi er satt til 0.

Gitt disse forutsetningene må du bruke litt under 25.000 kroner i året på lading og innkjøp av en Seat Mii eller en Škoda Citigo IV. En Polestar 2 eller en Volvo XC40 Recharge vil koste deg rundt 60.000 kroner i året.

I realiteten spiller variasjonen i energieffektivitet liten rolle for den totale kostnaden for bileieren. Til det er strømmen altfor billig til at det spiller noen stor rolle. Det du betaler i lading, så sant du normalt lader hjemme, utgjør bare en forsvinnende liten del. De tilsynelatende mest effektive modellene vil ha en ladekostnad som ligger rundt 2000 kroner under strømslukerne, per år og forutsatt at man stort sett lader hjemme. Om all lading koster 2,50 kr/kWh, vil differansen i ladekostnader ligge på rundt 3000 kroner i året.

Enorm forskjell på hurtigladingen

Kjedelig å stå og vente ved hurtigladeren? Da er de to dyreste utgavene av Porsche Taycan bilen for deg, med en ladekapasitet på 270 kW. Noe du foreløpig i liten grad får utnyttet i Norge, men det er i gang utbygging av nye ladere på 300 kW.

Ser vi på kapasiteten på hurtigladingen opp mot prisen, er det Peugeot E-208, Opel Corsa E og Honda E som utmerker seg. Alle modellene tilbyr 100 kW hurtiglading til tross for en pris rundt 250.000 kroner.

Store forskjeller i rekkevidden

Selv om både Polestar 2 og Škoda Vision IV leverer veldig bra på rekkevidde, er det Ford Mustang Mach-E med den største batteripakken som gir mest rekkevidde – og minst rekkeviddeangst (600 km). Škoda Vision IV og Polestar 2 skal komme med 500 kilometer hver.

Rekkevidde er viktig for lengre reiser, når det er utfordrende å lade elbilen – det kan både bety ventetid på stasjonen og være dyrt.

Målt mot inngangsprisen, er det igjen billigmodellene fra Seat og Skoda som gir deg flest kilometer per investerte krone. Men mustangen med stor batteripakke kommer også godt ut av en slik sammenlikning, i tillegg til Peugeots E-208 og Opel Corsa E. Også det som er ventet å bli den store salgssuksessen i 2020, VWs ID3, kommer godt ut i dette regnestykket.

Tesla og Byton kommer først i 2021

Oversikten er basert på helt nye bilmodeller som faktisk blir mulig å kjøre i 2020. Tesla Model Y, som ganske sikkert kommer til å bli populær i Norge, er ikke ventet hit før 2021. Rett nok begynner produksjonen i 2020, men disse bilene er forbeholdt det nordamerikanske markedet.

Også flere kinesiske bilmerker lar vente på seg. Chery vil antakelig ikke seile inn i den norske skjærgården før 2021. Heller ikke Byton vil levere biler i Europa før 2021. Motorgruppen, som er importør av Renault, Mitsubishi og Dacia, har planer om å ta de kinesiske merkene Hongqi og Bestune til Norge. Også Motorgruppens rumenske billigmerke Dacia har elbil på gang, men ingen av disse bilene blir nok å se før i 2021.