Noe av det siste Trump gjorde var å selge F-35 til Emiratene

Donald Trumps presidentperiode var over onsdag. Det er mange kontroverser å velge blant, og en av dem i senere tid var beslutningen om å selge 50 F-35A og 18 Reaper-droner til De forente arabiske emirater.

Nå kommer det fram at Trump-administrasjonen jobbet iherdig med å få avtalen i boks og at dette var noe av det siste som ble gjennomført før presidentvervet ble overtatt av Joe Biden.

Ifølge Reuters, som avslørte dette, ble avtalen signert så sent som cirka en time før Biden-innsettelsen. Våpensalget har en verdi på rundt 200 milliarder kroner.

I ellevte time

I fjor sommer ble det offentlig kjent at De forente arabiske emirater (FAE) var i forhandlinger med USA om å få lov til å kjøpe F-35.

Ei uke etter valgnederlaget i november varslet Trump-administrasjonen at de kom til å godkjenne et potensielt våpensalg.

I desember forsøkte Demokratene i Senatet å blokkere salget – uten å lykkes.

Ifølge Reuters har det i 2021 pågått forhandlinger blant annet om pris og leveringstid for våpensystemene, og partene kom altså til enighet onsdag formiddag. Slik det ser ut nå, vil Emiratene motta sine første F-35A i 2027.

Også Defense News har kilder som bekrefter dette, men det er foreløpig uklart hvorvidt den nye administrasjonen kommer til å forsøke å gjøre om på avtalen.

Israels militære overtak

Avtalen dreier seg om opp til 50 F-35A kampfly og 54 F135-motorer, verdsatt til 10,4 milliarder dollar, 18 MQ-9B droner verdsatt til 2,97 milliarder dollar samt våpen for begge plattformene, det vil si luft-til-luft- og luft-til-bakke-missiler for 10 milliarder dollar.

Da avtalen ble kunngjort uttalte utenriksminister Mike Pompeo at FAE i lang tid har vært en viktig alliert, og den historiske avtalen om å normalisere forholdet til Israel har gitt en enestående mulighet for å endre regionens strategiske landskap i positiv retning. Han mente også at våpensalget ikke brøt med USAs forpliktelse om å sikre Israels militære overtak i regionen.

Samtidig er det klart at Israel har protestert heftig mot et salg av F-35 til Emiratene nettopp av samme årsak – frykt for å miste sitt militære overtak.

Deres flyvåpen IAF har hatt F-35I «Adir» i fire år og ønsker å forbli alene om det nye kampflyet. Ifølge israelsk presse har Israel bedt om å bli kompensert for et eventuelt F-35-salg til FAE ved å få anledning til å kjøpe F-22A Raptor, som er det er eksportforbud på, uten at det ser ut til at de har lyktes med dette framstøtet.