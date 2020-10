Jagerflyet er aldri blitt eksportert: Nå skal Israel ha bedt om F-22 for å beholde overtaket i Midtøsten

De siste månedene har det pågått forhandlinger mellom De forente arabiske emirater og USA om kjøp av kampfly av typen F-35.

Senere har det kommet fram at også Qatar skal ha tilsvarende ambisjoner om å kjøpe det Lockheed Martin-produserte flyene tilsvarende dem Norge har.

Samtidig er det slik at et eventuelt F-35-salg til andre nasjoner enn Israel i Midtøsten er omstridt i USA. Og Israel har protestert kraftig. Deres flyvåpen IAF har hatt F-35I «Adir» i snart fire år og ønsker å forbli alene om det nye kampflyet og beholde sitt militære overtak i regionen.

En mulig måte å kompensere Israel på, kan være å gi dem tilgang på jagerfly fra øverste hylle, nemlig F-22A Raptor. Dette er et fly som hittil ikke er blitt eksportert og brukes kun av US Air Force.

15-års jubileum i desember

Avisa Haaretz (abonnementssak) siterer anonyme forsvarstopper i Israel som bekrefter at de har bedt USA vurdere måter som kan gjøre at IAF blir det eneste flyvåpenet i tillegg til USAF som opererer Raptor.

Dette er for øvrig ikke første gang Israel ber om å få lov til å kjøpe flyet, ifølge Forbes. Men tidligere henvendelser både derfra og fra Japan er avslått med henvisning til den såkalte «Obey Amendment» fra 1998.

I motsetning til F-15, F-16 og F-35, som Israel flyr i dag, er F-22 altså underlagt eksportforbud.

Splitter nytt er det ikke, det nærmer seg 15 år siden F-22A ble operativt i USAF etter omtrent 20 års utvikling. Flyet blir ofte omtalt som verdens kanskje mest kapable kampfly, ikke minst av US Air Force selv som selvsikkert skriver at ingen andre jagerfly som eksisterer eller er under utvikling matcher det.

Det er også en del andre hindre for at USA skal gå med på å eksportere F-22A Raptor. Eksempelvis er ikke flyet, som ble utviklet av Lockheed Martin og Boeing, lenger i produksjon. Og det er heller ikke slik at US Air Force har et uendelig stort lager med fly de kan selge brukt.

Raptor ble kun produsert i 195 eksemplarer, hvorav åtte var testfly. Etter at USAF mistet sitt femte fly i mai, er det altså igjen 182 av de kostbare flyene.

Noen grunnleggende egenskaper ved F-22A Raptor (video fra det amerikanske forsvarsdepartementet)

Til Ørland i 2018

Det er spart på fint lite under konstruksjon og bygging av F-22 for å sikre at det har gode ytelser på alle områder. Det er en luftherredømmejager med ekstrem manøvreringsevne som har som jobb å nedkjempe fiendtlige luftstyrker, selv om det etter hvert i sitt operative liv også har fått evnen til å angripe bakkemål.

F-22A var det første såkalte femtegenerasjonsflyet, blant annet kjennetegnet ved stealthegenskaper, altså at det er vanskelig å oppdage blant annet med liten radarsignatur.

Siden har det kommet tre andre kampfly i denne generasjonen. I tillegg til F-35, som det nå er produsert nærmere 600 av hvorav 28 er norske, er dette Sukhoi Su-57, som det russiske flyvåpenet etter planen skal motta mot slutten av året, og kinesiske Chengdu J-20 som ble tatt i bruk for tre år siden.

To F-22A Raptor (t.h) eskorteres til Ørland flystasjon av to F-35A fra 332 skvadron. F-22 har 2,9 meter større vingespenn og er 3,2 meter lengre enn F-35. Foto: Kapt Helge Hopen / Forsvaret

Det er litt over to år siden F-22A landet på norsk jord for første gang. Sommeren 2018 var to Raptor-fly fra flybasen Tyndall i Florida midlertidig stasjonert på Spangdahlem helt vest i Tyskland, like ved grensene mot Luxembourg og Belgia. 15. august dro til til Ørland for å øve sammen med 332 skvadron.

Dette var første eksempel på flere slike såkalte integrasjonstreningsøkter der norske F-35A senere har hatt samtrening med amerikanske F-35A, B-1B Lancer, B-2 Spirit og B-52H Stratofortress.

Første gang femtegenerasjonskampflyene F-22 og F-35 trente sammen, var i november 2014. Det forgikk fra Eglin i Florida. Da ble det trent på en rekke oppdragstyper, både offensive og defensive kontraluftoperasjoner, interdiktoperasjoner og nærstøtte. Dette var like etter at flyet ble brukt i strid for første gang, da det angrep IS-styrker i Syria.