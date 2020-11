«En nevekamp der motstanderen har bind for øynene og jeg en pistol vinner jeg hver gang»

22. oktober var den amerikanske oberstløytnanten Jared Santos på et vanlig treningsoppdrag i et F-35A. Da han landet igjen etter et par timer på flybasen Hill i Utah, hadde han passert en milepæl i det nye kampflyets historie.

Han ble den første som passerer tusen flytimer i F-35A, tilsvarende fly som Norge har 28 eksemplarer av.

– At jeg nå har passert tusen timer, betyr ikke at jeg er noen spesiell pilot, bare at jeg er gammel, sier Santos.

Mye har skjedd med F-35

Santos hadde over 1.200 timer i F-15C og nesten 800 timer i F/A-18 før han gikk over til F-35A på flybasen Eglin, nordvest i Florida for åtte år siden.

I ei melding på hjemmesidene til US Air Force Air Combat Command mimrer Santos tilbake til hvordan det var å fly flyet som på den tida var tre-fire år unna første operative evne (IOC).

Hele 52 F-35A er samlet på rullebanen på flybasen Hill i forbindelse med «Combat Power Exercise» i januar i år. Foto: Ronald Bradshaw

– På den tida hadde vi block 1B-software og var begrenset til Mach 0,9, 18 graders angrepsvinkel og 5G belastning. Vi hadde ingen datalink, verken multifunksjon eller Link 16. Men med hver produksjonsserie og hver oppdatering har ytelsene på F-35 fortsett å vokse.

De første F-35A-flyene ankom Hill AFB i oktober 2015 og det er nå stasjonert 78 slike kampfly på basen like nord for Salt Lake City. Santos var blant flygerne som tilbrakte seks måneder på Al-Dhafra-basen i De forente arabiske emirater på den første deployeringen med F-35A i 2019.

Han trekker fram F-35s stealth-egenskaper og formidable sensorer og bruker følgende analogi:

– Jeg er ingen spesielt god bokser. Men gir du motstanderen bind for øynene og et skytevåpen til meg, vinner jeg hver gang.

Norske milepæler

Morten Hanche klatrer opp i et F-35A 10. november 2015 og ble den første nordmannen som fløy kampflyet. Foto: Airman Pedro Mota / US Air Force

Flygeren er imidlertid ikke den første som passerer tusen timer i F-35. I desember i fjor passerte oberstløytnant Brian Bann denne grensa, vel å merke fordelt på både F-35A, F-35B og F-35C.

Dette skjedde da han leverte et F-35B til marinekorpsets flystasjon i Yuma i Arizona. Han har en del lange flyginger på baken i alle tre F-35-varianter ettersom han jobber for Defense Contract Management Agency (DCMA) der har gjennomfører akseptanseflyginger på Lockheed Martin-fabrikken i Fort Worth samt fergeflyginger for å levere nybygde fly.

Det er DCMA som hyres inn også når F-35A leveres til Ørland tre og tre fly hvert halvår.

Hva så med norske flygere? 10. november er det fem år siden Morten «Dolby» Hanche ble første nordmann til å fly F-35. Siden den gang har Luftforsvaret tatt imot 28 fly. Sju brukes til trening på flybasen Luke i Arizona, mens 21 fly er stasjonert på Ørland hos 332 skvadron.

Det lyktes oss dessverre ikke å få ut noen oversikt over norske F-35-piloters loggførte timer fra Luftforsvaret fredag. Derimot fikk vi for et par måneder siden en samlet oversikt. Da fortalte Luftforsvaret at de norske flyene i midten av august passerte til sammen ti tusen timer fordelt på AM-01 til AM-25. Noen dager senere passerte Luftforsvaret fire tusen flytimer med F-35 i Norge.