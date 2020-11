USA godkjenner salg av F-35 til De forente arabiske emirater

I flere måneder har det vært kjent at De forente arabiske emirater (FAE) har forhandlet med USA om å få lov til å kjøpe F-35.

Ei uke etter valgnederlaget varsler Trump-administrasjonen at de kommer til å godkjenne et potensielt salg.

Det kommer fram i ei pressemelding fra det amerikanske utenriksdepartementet tirsdag.

Enorm mulig kontrakt

Det er utenriksminister Mike Pompeo som i meldinga uttaler at han har bedt departementet om å varsle kongressen om beslutningen om å godkjenne våpensalget til FAE som potensielt er verdt 23,37 milliarder dollar, altså godt over 200 milliarder kroner.

Konkret dreier det seg om opp til 50 F-35 kampfly, verdsatt til 10,4 milliarder dollar, 18 MQ-9B droner verdsatt til 2,97 milliarder dollar samt våpen for begge plattformene, det vil si luft-til-luft- og luft-til-bakke-missiler for 10 milliarder dollar.

– FAE har i lang tid vært en viktig alliert, og den historiske avtalen om å normalisere forholdet til Israel har gitt en enestående mulighet for å endre regionens strategiske landskap i positiv retning. Dette vet også våre motstandere, særlig Iran, som vil gjøre alt de kan for å sabotere. Dette våpensalget vil være helt i tråd med USAs forpliktelse om å sikre Israels militære overtak, hevder Pompeo i meldinga.

Samtidig er det klart at Israel har protestert heftig mot et salg av F-35 til Emiratene nettopp av samme årsak – frykt for å miste sitt militære overtak.

Deres flyvåpen IAF har hatt F-35I «Adir» i snart fire år og ønsker å forbli alene om det nye kampflyet. Ifølge israelsk presse har Israel bedt om å bli kompensert for et eventuelt F-35-salg til FAE ved å få anledning til å kjøpe F-22A Raptor, som er det er eksportforbud på, uten at det ser ut til at de har lyktes med dette framstøtet.

På tur til Midtøsten

Pompeo kunngjorde tirsdag også, ifølge NTB, at han skal ut på en rundreise til sju land i Europa og Midtøsten fra og med fredag.

Første stopp på veien skal være Paris. Pompeo skal så videre til Istanbul i Tyrkia, før han tar turen til Georgia og Israel. Turen avsluttes med besøk til tre av USAs viktigste allierte i Midtøsten: Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Qatar.

Alle landene har gratulert Joe Biden med seieren i presidentvalget i forrige uke, en seier Pompeos sjef president Donald Trump fortsatt benekter.

Qatar skal for øvrig også være på jakt etter F-35 som kan supplere et allerede moderne flyvåpen. De flyr i dag franske Dassault Rafale, som de til slutt skal ha 36 av, og venter dessuten på et tilsvarende antall Boeing F-15QA.

Qatar er også en stor kunde hos Kongsberg Defence & Aerospace (KDA), både av luftvernet Nasams og våpenstasjoner og -tårn.