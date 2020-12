«Belønning til Emiratene»: Demokratene klarte ikke å stanse F-35-salg

Demokratene i Senatet klarte ikke å blokkere salg av F-35-fly og droner til Emiratene.

Avstemningen i Senatet fulgte i stor grad partilinjene. Demokratene klarte dermed ikke å sikre seg de 50 stemmene som trengtes for å kunne stanse avtalen.

«Belønning»

Salget av F-35-fly og droner, verdt 23 milliarder dollar, blir sett på som en belønning fra president Donald Trump til De forente arabiske emirater (FAE) for å ha anerkjent og normalisert forholdet til Israel.

I flere måneder har det vært kjent at De forente arabiske emirater (FAE) har forhandlet med USA om å få lov til å kjøpe F-35.

Ei uke etter valgnederlaget i november varslet Trump-administrasjonen at de kom til å godkjenne et potensielt våpensalg verdt over 200 milliarder kroner.

Konkret dreier det seg om opp til 50 F-35A kampfly og 54 F135-motorer, verdsatt til 10,4 milliarder dollar, 18 MQ-9B droner verdsatt til 2,97 milliarder dollar samt våpen for begge plattformene, det vil si luft-til-luft- og luft-til-bakke-missiler for 10 milliarder dollar.

Luftmaktbalanse

– FAE har i lang tid vært en viktig alliert, og den historiske avtalen om å normalisere forholdet til Israel har gitt en enestående mulighet for å endre regionens strategiske landskap i positiv retning. Dette vet også våre motstandere, særlig Iran, som vil gjøre alt de kan for å sabotere. Dette våpensalget vil være helt i tråd med USAs forpliktelse om å sikre Israels militære overtak, hevder utenriksminister Mike Pompeo i meldinga i november.

Samtidig er det klart at Israel har protestert heftig mot et salg av F-35 til Emiratene nettopp av samme årsak – frykt for å miste sitt militære overtak.

Deres flyvåpen IAF har hatt F-35I «Adir» i snart fire år og ønsker å forbli alene om det nye kampflyet. Ifølge israelsk presse har Israel bedt om å bli kompensert for et eventuelt F-35-salg til FAE ved å få anledning til å kjøpe F-22A Raptor, som er det er eksportforbud på, uten at det ser ut til at de har lyktes med dette framstøtet.