Nettavis: Fregatten fikk flere advarsler – svarte at de hadde kontroll

Fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte i går med tankskipet Sola utenfor oljeterminalen Sture i Øygarden nord for Bergen, og fikk store skader.

I dag skriver nettavisen Aldrimer, som har Forsvaret som hovedstoffområde, at fregatten fikk advarsler fra både tankskipet og Kystvernet da det ble klart at fartøyene var på kollisjonskurs. Men at fregattens skipsledelse svarte at de hadde kontroll.

Kort tid senere var kollisjonen et faktum. Hendelsesforløpet blir bekreftet til Aldrimer av flere sentrale, uavhengige kilder som av hensyn til den pågående politietterforskningen og granskingen, ikke ønsker å bli navngitt.

«Vi har kontroll»

Da los og skipper om bord i tankskipet fikk øye på fregatten, ble fregattens skipsledelse kontaktet. Det framholder fem kilder uavhengig av hverandre.

I anropet skal skipsledelsen i fregatten ha blitt spurt om de skulle vike for tankskipet. «Vi har kontroll», skal svaret fra fregattens ledelse ha vært.

Rundt samme tid oppdaget Kystverkets sjøtrafikksentral Fedje VTS at fartøyene var på en farlig kurs mot hverandre. Da skal Fedje VTS ha kontaktet fregatten, ifølge Aldrimers kilder. Det kommer ikke fram om Fregattens skipsledelse svarte på anropet.

Kystverket selv ønsker ikke å kommentere påstandene.

– Dette har vi ingen kommentar til, sier avdelingsdirektør for Kystverkets sjøsikkerhetsavdeling, Arve Dimmen.

– Jeg er litt der at vi ikke føler vi kan svare på spørsmål om det faktiske hendelsesforløpet. Statens havarikommisjon og politiet skal nå etterforske denne saken, sier trafikksentralsjef Arnt Runar Sævrøy ved Fedje VTS.

Mener fregatten må ha skyld

Tidligere flaggkommandør og fregattsjef Jacob Børresen slår fast overfor Bergens Tidende at det må ha vært fregatten som var skyld i kollisjonen.

Fregatten KNM Helge Ingstad havarerte etter å ha kollidert med tankskipet Sola natt til torsdag. Åtte av mannskapet ble lettere skadd i sammenstøtet.

Stureterminalen ble stengt etter kollisjonen, og det fikk følger for flere oljefelt som leverer olje til terminalen. En stund var derfor produksjonen ved flere norske oljefelt stengt ned.