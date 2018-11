Stenger ned produksjonen på fem oljefelt

Fregatten KNM Helge Ingstad har kraftig slagside og står i fare for synke etter en kollisjon med en tankbåt ved Stureterminalen i Øygarden tidlig i morges.

Skipet krenger stadig mer over til siden, og deler av fartøyet står under vann, melder NTB. Skipet skal ha fått en stor flenge i skroget på styrbord side.

Som en følge av ulykken valgte Equinor å stenge ned Sture-terminalen som et føre-var-tiltak.

Det fører igjen til at flere oljefelt har måttet stanse produksjonen.

Stengt ned

I alt fem oljefelt er nå stengt ned på grunn av ulykken. Olje fra feltene sendes i rør til Sture-terminalen, for å lastes om bord på tankskip.

Produksjonen på Ivar Aasen-feltet og Edvard Grieg-feltet er stengt ned, melder Dagens Næringsliv.

Produksjonen på Ivar Aasen ble stanset klokka 10.00, opplyser Aker BP-talsmann Ole Johan Faret til avisen.

Lundin-talskvinne Frøydis Eldevik opplyser at det samme gjelder Edvard Grieg-feltet.

Equinor stenger også produksjonen på Grane, Oseberg og Troll A-feltene, men produksjonen på Troll B og C samt Kvitebjørn og Visund opprettholdes. Også Equinors Kollsnes-anlegget er stengt ned.

– Det er slik at røret vestprosess ved Sture er stengt ned. Som en konsekvens av dette kan ikke Kollsnes-anlegget produsere, sier kommunikasjonsdirektør Randi Viksund i Gassco til E24.

Det gir problemer med gassleveransene til Europa ettersom gassen ikke kan transporteres så lenge anlegget på Kollsnes er stengt.

Stenger ned Sture-terminalen

Equinor skriver i en pressemelding i forbindelse med sammenstøtet at de gradvis stenger ned driften på Sture.

Sture-terminalen, like nord for Bergen, er en olje- og gassterminal og utskipningshavn for råolje og LPG.

Elin Isaksen, pressetalsperson i Equinor, sier til Teknisk Ukeblad at de har valgt å ta forholdsregler og gjør derfor en styrt nedstenging av anlegget, hvor kun beredskapsfunksjoner vil være igjen.

– Det har vært en kollisjon og det ligger en fregatt der som vi ikke vet hva vil skje med. Det er bakteppet for vår vurdering. Vi har vurdert situasjonen og kommet frem til at dette er den rette handlingen, forklarer Isaksen, som ikke vil gå nærmere inn på hva slags trussel situasjonen utgjør for terminalen.

Personell som ikke har beredskapsoppgaver blir også evakuert. Nedstenging og evakuering gjennomføres som et føre-var-tiltak.

Det er nå kun et innsatslag på syv personer igjen på terminalen. Beredskapsorganisasjonen til Equinor i Stavanger er også satt i beredskap. Isaksen påpeker samtidig at det er Hovedredningssentralen og politiet som leder arbeidet.

Equinor ble varslet om hendelsen rundt klokken 04.15 torsdag. Selskapet har dialog med myndigheter og har mobilisert beredskapsressurser for å bistå politiet og Hovedredningssentralen.

Oljevern i beredskap

Tankskipet var på vei ut fra Stureterminalen fullastet med olje da sammentreffet skjedde, ifølge vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen i Hordaland.

Alle om bord i KNM Helge Ingstad ble evakuert til Stureterminalen. Det er foreløpig ingen fare for at tankeren skal synke eller for lekkasje.

– Det er mindre skader på tankskipet. Den ligger ute i fjorden og vil gå til land når situasjonen med fregatten er avklart, sier Walle.

Direktør for beredskap i Nofo (Norsk oljevernforening for operatørselskap), Frode Bergesen, uttaler til Teknisk Ukeblad at de i morges ble varslet om hendelsen av Kystverket.

– I forbindelse med skipskollisjonen mellom fregatten KNM Helge Ingstad og tankbåten TS Sola tidlig i morges ble Nofo varslet av Kystverket og bedt om å være stand by i tilfelle det skulle bli behov for oljevernressurser. Vaktlaget ble kalt inn litt over klokken 05.00 og gjorde klar til bistand, forklarer han.

Så langt har det ikke vært behov for Nofos ressurser, og Kystverket melder at situasjonen foreløpig er under kontroll oljevernmessig. Nofo takket av vaktlaget klokken 08.30.

– Men vi følger situasjonen og vil bemanne som nødvendig dersom Kystverket ber om oljevernressurser eller annen oljevernfaglig støtte, understreker Bergesen.