Nå er Martin Linge-sprekken omtrent like stor som overskridelsene på Goliat

Da Martin Linge-plattformen ble installert på feltet i Nordsjøen i sommer, var det mer enn to år bak den opprinnelige planen.

Overskridelser, forsinkelser, en dødsulykke og store problemer har preget byggeperioder i Sør-Korea. Det endte med at Total tidligere i år solgte eiendelen i feltet og operatørskapet til Equinor.

Nå er det klart at prosjektet blir enda fem milliarder kroner dyrere, ifølge Statsbudsjettet for 2019. Den totale prislappen er nå på 47,1 milliarder kroner – en økning på hele 17,4 milliarder kroner – 59 prosent – fra utbyggingsplanen.

Til sammenligning innebar de siste rapporterte tallene for Goliat-utbyggingen en økning på 56 prosent, eller 18,2 milliarder kroner. Goliat endte med en totalsum på like over 50 milliarder kroner.

Ny operatør på feltet

Det har vært knyttet litt ekstra stor spenning til Martin Linge-plattformen i neste års statsbudsjett. Årsaken er den brokete historien til utbyggingen, med stadige kostnadsoverskrideler.

I år er det første gang etter at Equinor har overtatt feltet at de kommer med deres vurdering av den totale prislappen på feltutbyggingen.

Nå er det klart at selskapet vurderer det slik at prosjektet blir enda fem milliarder kroner dyrere.

Da utbyggingsplanen for Martin Linge ble levert i 2012 var de forventede kostnadene 29,7 milliarder i 2018-kroner. Altså mer enn 17 milliarder mindre enn regningen ligger på i dag.

Alt i 2014, to år etter planen ble levert inn, var det klart at Martin Linge-feltet kom til å koste mer enn eierne hadde forutsett. Da var overskridelsen på 3,5 milliarder kroner. Året etter ble en tilsvarende overskridelse meldt inn.

I fjorårets Statsbudsjett ble det klart at prislappen på prosjektet var blitt enda dyrere igjen. Totalt hadde prosjektet da sprukket med 12,1 milliarder kroner, som vil si at prislappen på utbyggingen av Martin Linge var blitt 42 prosent høyere enn estimert i utbyggingsplanen i 2012.

Oppstart i 2020

Equinor skriver I en pressemelding at de nå har gjennomført en grundig gjennomgang av prosjektet, etter at de overtok operatørskapet i mars, for å kunne etablere en plan for sikker oppstart.

Basert på beregningene de har gjort av arbeidet som gjenstår, regner oljeselskapet med å kunne ha feltet klar for produksjon i begynnelsen av 2020.

– Da vi kjøpte Martin Linge-feltandelene og overtok operatørskapet, tok vi høyde for at det kunne være mer gjenstående arbeid og økte kostnader. Som varslet har vi derfor brukt tiden ved Rosenberg verft til å få oversikt over dette. Etter en vellykket installasjon av plattformen er oppgaven nå å sikre kvalitet i ferdigstillelsen av prosjektet og en trygg oppstart av feltet, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Equinor.

Investeringsanslaget for Martin Linge har økt med 3,6 milliarder kroner siden forrige rapportering basert på Equinors vurdering av gjenværende arbeidsomfang.

I tillegg har endringen av operatørskapet medført en endring i regnskapsføringen i prosjektet på 1,35 milliarder. Dette gjelder leiekostnader for lagerfartøy og historiske kostnader knyttet til borerigg. Equinor har endret bokføringen av disse kostnadene fra driftskostnader til investeringskostnader.

I utredningen om prosjektet i Statsbudsjettet for 2019 står det at investeringsanslaget for Martin Linge-prosjektet har økt med 17,4 milliarder kroner siden utbyggingsplanen. Dette skyldes hovedsakelig økte kostnader og forsinkelser relatert til plattformdekket, og økt timeanslag for sammenkobling og ferdigstilling av plattformen. I tillegg kommer noe økning på grunn av svekket kronekurs, og endringen i regnskapsføringen.

