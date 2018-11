Alle ombord blir evakuert fra KNM Helge Ingstad etter kollisjon med tankbåt

En tankbåt og en fregatt har kollidert ved Stureterminalen i Øygarden kommune i Hordaland. Sju personer skal være skadd.

Fregatten KNM Helge Ingstad og tankeren Sola TS kolliderte natt til torsdag. I fregatten var det 137 mann om bord, mens det var 23 mann i tankbåten. Sju personer er lettere skadd.

– Ingen av dem skal ha fått alvorlige skader. 127 av dem i fregatten er nå tatt over i et annet fartøy, mens ti venter på evakuering. De 23 i tankbåten har alle det bra, sier vaktleder Eirik Walle i Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

Tankbåten på vei ut fra Stureterminalen da sammentreffet skjedde, ifølge vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen i Hordaland. Han bekrefter til VG at fregatten tar inn store mengder vann, men at det foreløpig ikke er fare for at skipet går under.

En rekke slepebåter, redningsfartøy og brannmannskaper er involvert i redningsaksjonen. I tillegg har to ambulansehelikoptre rykket ut.

Alle om bord i KNM Helge Ingstad vil bli evakuert til Stureterminalen. Det er foreløpig ingen fare for at tanker skal synke eller for lekkasje, skriver politiet i en pressemelding.