Klart for høring om Fregatt-svikten

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen skal svare når Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité fredag kaller inn til høring.

I rapporten fra Riksrevisjonen kom det fram at de fem fregattene har så store svakheter at de ikke har den operative evne Stortinget har forutsatt.

Hvordan denne situasjonen har kunnet oppstå, vil medlemmer av kontrollkomiteen bore i.

– Forsto man alvoret?

Det viktigste er å få svar på om meldingene kom fram til politisk ledelse, har saksordfører Helge Thorheim (Frp) tidligere sagt til NTB.

– Er det slik at informasjonen fra Forsvaret på en eller annen måte siles? Eller er det på politisk nivå man ikke forstår alvoret i det som rapporteres? sa Thorheim.

De fem fregattene ble anskaffet i årene 2006–2011. Planen var at tre fartøy hele tiden skulle være operative, mens ett skulle brukes til opplæring og ett til vedlikehold.

Helikopter kraftig forsinket

Slik gikk det ikke, konkluderte Riksrevisjonen i sin rapport. Mangelen på våpensystemer beskrives som det største problemet. Fregatten skulle vært utstyrt med NH90-helikoptre, men de er mer enn ti år forsinket og kommer ikke på plass før ved utgangen av 2021.

Tilgangen på reservedeler er dessuten utilstrekkelig. Fregattene trenger jevnlig overhaling, og da løses problemet med en utstrakt "kannibalisering", altså at det plukkes fra ett fartøy for å brukes på et annet.

I tillegg til mangler ved fartøyenes tekniske tilstand og store etterslep i vedlikehold, er også opplæring av personell og bemanning for dårlig, ifølge Riksrevisjonen.

Tidligere forsvarsminister Grete Faremo og de tidligere forsvarssjefene Harald Sunde og Sverre Diesen møter også i høringen.