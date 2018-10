Nesodden-fergene blir elektriske i løpet av 2019

Kollektivselskapet Ruter og Norled er blitt enige om at de tre Nesodden-fergene skal bli helelektriske.

Fergene vakte i 2010 oppsikt for sin miljøprofil med LNG-motorer. Mens resten av verden bare så vidt er ferd med å åpne armene for LNG, tar Norge og Norled ett skritt videre og gjør gassferger helektriske.

LNG er mer miljøvennlig enn diesel på grunn av ca. 25 prosent lavere CO 2 -utslipp, om lag 85 prosent mindre NO x og ingen utslipp av svoveloksider (SO x ) og partikler. Men med batteridrift blir fergene hundre prosent utslippsfrie.

Selv om andre land kommer etter: Norge er fremdeles i tet på batterier til skip (TU Ekstra)

Klar i 2019

I løpet av neste år skal de tre LNG-drevne fergene Kongen, Prinsen og Dronningen få installert batteripakker, energistyringssystem og ladesystem. Allerede i 2016 skrev TU at Ruter og Norled hadde begynt å diskutere elektrifisering.

Teknisk direktør Sigvald Breivik i Norled sa da at det rent teknisk ikke er vanskelig å gå over til batteridrift.

– De er store, har plass nok til batterier og går i moderat fart. Med plass til 560 passasjerer er de enormt energieffektive allerede, sa Breivik

Fergene ble bygget i 2009 av Chantiers de l’Atlantique i Frankrike.

Oslo er i 2019 europeisk miljøhovedstad. Det passer derfor godt å vise fram Norges største bilfrie ferge som helelektrisk.

Nytt ladesystem

De siste ni månedene har Cavotec og Norled testet ladesystem for fergene.

Det er rent mekaniske tester for å sikre at pluggen på land og trakten om bord skal fungere og tåle de nødvendige påkjenninger.

– Testene har gått bra, men det gjenstår fortsatt en del ting som må gjøres, sier Sofus Gedde-Dahl i Cavotec Norge.

Selskapet har jobbet i lang tid med en ladeløsning der koblingen skjer i front og ikke på siden med ladetårn, slik som er installert på flere ferger på Vestlandet.

– Statens vegvesen ønsker ikke ladetårn og ser helst at koblingen skjer i front, sier Gedde-Dahl.

Sikkerhet

Ladepluggen er festet på kaia og at koblingen skjer når lemmen på ferga og kaia er låst sammen.

– Det elegante er at så snart lemmen løftes opp fra rampa, slippes ladingen. Ferga kan bakke rett ut, sier Gedde-Dahl.

Ladesystemet er spesifisert til inntil 3MW effekt og opp til 1 kV spenning. Øvrige spesifikasjoner er foreløpig ikke frigitt.

Grønt paradoks

Da TU intervjuet Breivik i 2016, spurt vi om det ikke er et paradoks at de allerede svært utslippssvake fergene med LNG-motorer, skal kaste ut gassmotorene, dro Breivik litt på det før han svarte:

– På en måte er det litt synd. Men på den annen side er batterier enda mer miljøvennlige, og på disse fergene er det mulig. For Norled er det viktig å være i forkant på teknologi, sier Breivik

Norled satte i 2015 i drift verdens første batteridreven bil-og passasjerferge. Det har vært en stor suksess.

I løpet av de tre neste årene vil Norge ha litt i overkant av 70 ferger på batteri, hvorav noen få vil være hybride.